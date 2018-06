Souboj do posledního kola. Le Mans je nejlepší, Monaco znovu zklamalo

I tentokrát potvrdila francouzská Pro A pověst nejvyrovnanější z velkých basketbalových soutěží. K titulu - svému celkově pátému - došel celek z Le Mans, který byl po základní části třetí.

Loni slavil Élan Chalon, před ním lyonský ASVEL a před ním dvakrát Limoges. To je také posledním klubem, který dokázal francouzskou ligu ovládnout třikrát za sebou - v letech 1988 až 1990.

Letošní vítězství „motoristického“ města Le Mans vypadá jako zasloužené. Protože noví šampioni šli nejtěžší možnou cestou.

Ve čtvrtfinále zdolali ASVEL, nejbohatší francouzský klub, jehož slavný majitel Tony Parker se natahuje po vstupence do Euroligy, 2:1 na zápasy. Ze semifinále prošli přes podobně ambiciózní SIG Štrasburk po výsledku 3:2 (v prodloužení pátého souboje). A ve finále udolali AS Monaco, novou sílu mezi elitou, rovněž 3:2.

Příběh monackého celku je ale ještě silnější. Před třemi lety se s pomocí ukrajinských peněz i příspěvku českého miliardáře Iva Valenty vrátil mezi francouzskou basketbalovou smetánku. Ihned vyhrál základní část ligy i Francouzský ligový pohár, ale v play off neuspěl.

A stejný scénář se opakoval také loni a letos - výhry v základní části, triumf v Ligovém poháru. Přidaly se k nim jen nezdary těsně pod vrcholem v Lize mistrů. Loni v ní bylo Monaco třetí, letos selhalo ve finále, když si coby defenzivně zaměřený celek nechalo dát od AEK Atény rovných 100 bodů

Čekání na zlato pro maličké knížectví pokračuje i po letošním play off ve francouzské lize. AS Monaco konečně uspělo aspoň v semifinále, ale na titul to zase nebylo. V pohárech to od podzimu zkusí jinak - místo Ligy mistrů jde do Eurocupu (v něm tedy může dojít na „trpasličí“ duel s MoraBanc Andorra).

Francie nezná nudu, měla finále mnoha obratů

Francouzské finále začalo pro Monaco dobře. Doma sice favorit takřka ztratil náskok 36:24 a půl minuty před koncem vedl jen 77:75, ale koncovku si pohlídal. Rozhodl útočný doskok Geralda Robinsona a jeho úspěšné trestné hody na 81:77.

Druhý duel v Monte Carlu však proběhl dle představ Le Mans. Hosté uspěli stylem start-cíl k výsledku 87:77. Šéfovala trojka Mykal Riley (21 bodů), Justin Cobbs (18 bodů) a Youssoupha Fall (16 bodů).

V Le Mans vyjeli lépe hráči Monaka, ale vedení 27:14 neudrželi. Padli 72:84. Hvězdou souboje byl domácí Chris Lofton s 34 body. Hostům bylo málo 24 bodů od Elmedina Kikanoviče.

Chris Lofton ve třetím finále:

Ve čtvrtém střetnutí znovu hosté vládli od samotného úvodu - a tentokrát o náskok nepřišli. Výhra 78:69 jim zajistila pátý rozhodující zápas a návrat na vlastní palubovku.

Že začátky by Monaku šly, to dokázalo i jejich dílčí vedení 28:17 v posledním zápase sezony. Ale Le Mans stahovalo a závěrečnou pasáž si pro sebe ukradl Justin Cobbs. Jeho trefy vedly k obratu a těsnému konečnému skóre 76:74.

Celkem Cobbs zapsal 16 bodů, Romeo Travis připojil 14 bodů. Domácím nepomohlo, že měli na své straně nejlepšího střelce utkání - Paula Lacomba s 21 body.

Závěr pátého finále Monaco - Le Mans:

Zklamání v AS Monaco je pochopitelné. A teď ho čeká budování. Stejně jako v minulých letech projde tým velkou obměnou.

Černohorského kouče Zvezdana Mitroviče, který míří k rivalskému ASVEL, nahradí slovinský odborník Sašo Filipovski. Za Euroligou odešel vynikající obranář Aaron Craft, bude působit v Budučnosti Podgorica. Pivot Bangaly Fofana se upsal Gravelines-Dunkerque a na odchodu už teď je i chorvatský křídelník Damjan Rudež.