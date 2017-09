Nejsme jako fotbal, nebojíme se změn, ohlíží se Berdych za Laver Cupem

Byl domácí tváří podniku hraného na počest Roda Lavera.

Odvážné akce, tak trochu kroku do neznáma. „Zažil jsem několik akcí, které byly poprvé, ale jestli nějaká vyčnívala, tak právě Laver Cup,“ hodnotí .

Sám se třikrát dostal na kurt, a byť pokaždé prohrál, diváci oceňovali jeho bojovnost a nasazení. „Pro mě osobně to byl skvělý víkend,“ vážil si podpory publika i prožitých chvil po boku dalších hvězd světového tenisu.

Vy si Laver Cup pochvalujete, jaké dojmy měli ostatní?

Všichni jsme se moc těšili a užili jsme si to. Jak se vlezlo na kurt a začalo se hrát, tak se všichni ponořili do hry a užívali si každý den. Turnaj byl napínavý až do konce, o moc lepší být závěr ani nemohl

Byl jste spokojený se svými výkony?

Mrzí mě, že se mi nepodařilo žádný zápas vyhrát, na druhou stranu v každém utkání jsem k tomu měl blízko. Třeba i v tom nedělním deblu, kdy jsme s Marinem (Čiličem) hráli proti tomu opravdu nejlepšímu páru. Co tam předváděl John Isner, to se jen tak nevidí. V sobotu jsem zase proti Nicku (Kyrgiosovi) udělal jedinou drobnou chybu, ale i to k halovému tenisu patří. Jinak ten výkon byl dobrý, zasloužil jsem si vyhrát.

Jste po Laver Cupu s ostatními Evropany větší kamarádi?

Určitě. Měli jsme šanci spolu strávit více času, zažít společné tréninky, povzbuzovat se na lavičce jako při Davis Cupu. Nic takového se nám běžně nepřihodí, každý si během sezony všímá svého. V tomto ohledu byl Laver Cup unikátní.

Okoukal jste od svých spoluhráčů nějaké vychytávky?

Člověk se toho přiučí hrozně moc. Všechny ty tři dny, kdy jsme spolu mohli trénovat a také hrát, jsem si opravdu užíval.

Jaký dojem na vás udělal evropský kapitán Björn Borg? Je skutečně chladný?

Je takový. Nezažil jsem ho, když hrával, ale přijde mi, že seveřané skutečně jsou chladní, jak se o nich říkává. Mě osobně to vyhovuje, není mi to cizí. Byl pro mě zážitek mít Björna na lavičce.

Jak hodnotíte hrací systém a odstupňované bodování zápasů?

Bylo to skvělé.Takhle to má být, formát je zajímavý pro hráče i pro fanoušky. Napínavý až do posledního zápasu.

Byl byste pro zavedení super tie-breaku na dalších turnajích?

To je asi trošku otázka pro někoho jiného, nicméně třeba na juniorském Masters se zkouší všechno možné a zodpovědní lidé se tam snaží ukázat, že tenis se dívá na změny a že se chce zlepšovat Nejsme jako fotbal, který nikdy nezavede video a zůstane pořád stejný. Jako sport se vyvíjíme a na podobné změny v pravidlech je ta správná doba. Pokud se nevyzkouší, nezjistíme, jestli jsou dobré, nebo špatné.

Co říkali ostatní hráči na Prahu?

Všichni byli nadšení, moc se jim tady líbilo. Asi vůbec nejlepší bylo, když jsme v pátek v jednu odpoledne přišli do arény a ta byla zaplněná do posledního místa. Nic lepšího, když vcházíte na kurt, nemůžete zažít.

Chtěl byste si zahrát i na dalším Laver Cupu?

Budu tomu moc rád nakloněný, nicméně abych se dočkal nominace, tak tomu budu muset ještě sakra pomoct a vylepšit své žebříčkové postavení. Ale to je otázka dalších měsíců, půl roku. Všechno se může stát, je to tenis. Vždyť kdo čekal, že Roger (Federer) po půlroční pauze bude zase vyhrávat a bojovat o post světové jedničky?

Co si za pár let zpětně vybavíte jako nejsilnější vzpomínku na tuto akci?

Nejvíc spojení hráčů na jedné straně. To je opravdu unikátní. Ať už jde o dvě legendy - Rafu (Nadala) s Rogerem, nebo o celý tým Evropy. Myslím si, že pro první ročník byl opravdu výborně nakombinovaný. To bude nejsilnější vzpomínka. A pak také samozřejmě vítězství.