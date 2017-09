Berdych: Výsledky dojem kazí. Ale na Laver Cup budu vzpomínat dobře

V pátek Berdych spolu s Nadalem podlehl dvojici Sock, Kyrgios v super tie-breaku, v sobotu prohrál s Kyrgiosem v singlu znovu v super tie-breaku, v neděli neuspěl s Čiličem proti páru Sock, Isner.

„Byl to další těsný zápas. Těžko koukat na nějaké věci, co se pokazily. Možná jeden dva míče, co mohly dopadnout jinak. Není za tím nic víc. Takový je tenis v hale, je to debl, stál proti nám dobrý tým,“ hodnotil 32letý tenista.

Jak se vám hrálo s Čiličem?

Dobře. Předvedli jsme slušný výkon. Bohužel dneska rozhodlo opět pár míčů, určitě i trochu štěstí při dvou sporných situacích, kdy nám nebylo úplně přáno ze strany rozhodčích. Bylo to skvělé utkání, škoda jen toho závěru.

Jak budete na Laver Cup vzpomínat?

Dobře. Byla to velká událost. Všichni můžeme být poctěni, že se první ročník konal v Praze. Jsem moc spokojený, že jsem mohl být součástí týmu. Budu mít jen pozitivní vzpomínky. Pravda, ještě není konec. Doufám, že náš tým to zkompletuje, že vyhrajeme.

Nekazí vám příliš dojem ani tři těsné porážky?

Výsledek mi to kazí, to určitě jo. Co se týká herního projevu a jak zápasy vypadaly, to byla naštěstí druhá stránka. Jistě, hraje se na vítězství, ne na krásu. I tak je dobré, když člověk vidí, že tenis, co chce hrát a co si tak nějak nastaví, že by měl být jeho herní plán, tak funguje a funguje dobře. I to je pozitivní ukazatel do zbytku sezony. Ale určitě bych byl radši, kdyby z těch tří hrozně vyrovnaných zápasů byla nějaká výhra.

Jaké bylo potkávat se v jednom týmu s Federerem, Nadalem a dalšími hvězdami?

Byl to unikátní koncept. Nesmírně jsem si to užíval. Když má člověk možnost poslouchat rady od Rogera nebo Rafy, je to určitě něco nového, co nikdo z nás nezažil. Všichni zápasy prožívali, i když zrovna nehráli. Jsem moc rád, že jsem mohl být součástí.

Dařilo se vám nevnímat temperamentní chování soupeřů? Často hlasitě slavili po výměnách...

Z jejich strany to byla spíš zábava, nic jiného bych v tom nehledal. Jestli na to mají energii, jsou to přece jenom mladí kluci, můžou bláznit celou dobu. Tyto dny jsou přece jen dost náročné. Člověk podporuje kluky z týmu při ostatních zápasech, pak se musí nachystat na svůj zápas, do postele se dostane kolem jedné druhé hodiny ráno, navíc třeba na dnešek se zas docela brzo vstávalo. Na jednu stranu je to obdivuhodné, ale my spíš pošetříme nějakou energii.

Jaké máte plány po Laver Cupu? Láká vás účast na Turnaji mistrů?

Ve středu odlétám do Pekingu, Šanghaje, to je jediné, na co se teď soustředím. Tím, že mě zastavilo zranění v New Yorku, tak není Masters teď extrémně aktuální. Ale pokud se mi povede jeden dobrý turnaj, tak se ta situace může rychle změnit.