Lavička fandí: Pojď, Rogere! To se radši začnete snažit, smál se Federer

Ženský Laver Cup? Nebránil bych se, říká Federer Ta otázka se nabízela od začátku: když vznikl Laver Cup pro tenisty, proč neuspořádat i podobnou akci pro hráčky? "Nebránil bych se tomu," prohlásil Federer. Vzhledem k úspěchům českých tenistek by to mohla být lákavá vize. Muguruzaová, Halepová, Plíšková či Kvitová v týmu Evropy, proti nim Williamsová, Keysová, Stephensová či Gavrilovová... "Musel bych si o tom promluvit s Tonym (Federerův agent Godsick) a ostatními, ale byli bychom tomu otevření. Samozřejmě, že bychom byli. Miluju ženy v mém životě, jsou úžasné," říkal Federer. „A sleduju ženský tenis, jak to jen jde. Jsem velkým fanouškem.“