Čtyřhra s Rogerem? Budeme skvělí. Tedy doufám, pravil rozverně Nadal

Dva odpolední zápasy, dvě výhry nejblyštivějších hvězd Laver Cupu. Po suverénní jízdě Rogera Federera přišla Nadalova tuhá bitva s rozjetým Sockem.

Světová jednička definitivně zlomila soupeře až za stavu 9:9 v super tie-breaku. „Poslední dvě výměny byly dobré,“ usmál se. „Je pro nás hodně důležité, že jsme získali další dvě výhry. Dodalo nám to sebevědomí. Všechno se bude rozhodovat až zítra, ale čím víc bodů budeme mít, tím lépe pro nás.“

Skóre evropského výběru ještě Nadal bude moci ovlivnit: na závěr dne totiž nastoupí do napjatě očekávané čtyřhry s Rogerem Federerem. „Těším se na to,“ řekl na tiskové konferenci.

Jaké to bude, poprvé nastoupit spolu s Rogerem?

Budeme skvělí, ne? Tedy, doufám, že budeme. Ale uvidíme. Bude to dobrá zkušenost. Oba se na to těšíme. Bude to celkově dost výjimečný zápas, ale zároveň to budou dva hodně důležité body. Zkusíme být koncentrovaní, víme, že nás čekají těžcí soupeři. Jsme sice první dva hráči světa a v posledních deseti letech jsme toho dosáhli víc, ale to neznamená, že vyhrajeme a že budeme hrát dobře. Uvidíme, jak to zvládneme a jak zvládneme nakombinovat naše styly. Zkusíme předvést to nejlepší, co umíme.

Asi budou dobří... Když dostal Jack Sock na tiskové konferenci otázku, co čeká od večerního deblu Federer, Nadal, jen se pousmál a odvětil: „Součet jejich žebříčkových umístění je tři. Asi budou docela dobří.“

Zvažovali jste už někdy dřív společný debl? A zkusili byste se dát před koncem kariéry dohromady, kdyby se Laver Cup nikdy nekonal?

Asi jo. Už jsme se o tom před pár lety bavili, ale nikdy to nevyšlo. Pak už jsme o tom znova nemluvili. Ale dnešek je výjimečná událost. Zkusíme si to užít. A proč si nezahrát ještě někde jinde, než naše kariéry skončí? Bylo by zajímavé si zahrát i na turnaji ATP.

Jak se hodnotíte jako deblový hráč? Zahrál byste si v ideálním světě víc čtyřher?

V ideálním světě hraju dvouhry. Ty jsou nejdůležitější, ne? Čtyřhra je dobrá, když ji hrajete s kamarády. Rád hraju s Marcem Lópezem, což je jeden z mých nejlepších přátel. Nebo s Pablem Carreňem Bustou, dobrým kamarádem. Užívám si to, protože se spolu bavíme. Je to jiný způsob soutěžení. Pořád jde o výhru, ale můžete to sdílet s kamarády. To mám na deblech rád. A samozřejmě si v nich můžete vylepšit nějaké věci. Avšak je složité hrát hodně čtyřher, nejen proto, že je to dost náročné fyzicky, ale i proto, že když hrajete čtyřhru, strávíte celý den v areálu. Obvykle hrajete brzký singl a pak dlouho čekáte na debl. A hrát dva zápasy v jeden den a pak nastoupit další den znovu... Už mi není dvacet.

Jaké bylo utkání se Sockem?

Těsné, že? Hrát s ním je vždycky výzva. Hrál agresivně, předvedl několik úžasných forhendů. Občas jsem měl pocit, že jsem potřeboval trochu lépe podávat. Ale jinak jsem hrál docela dobře, ne? Potřeboval bych na tomto povrchu trochu zlepšit servis. Vzal jsem mu podání třikrát, což je ve dvou setech dost, a stejně jsem prohrál druhou sadu se ztrátou brejku. To je jediná věc, kterou cítím, že můžu dost zlepšit.