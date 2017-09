Černošek: Byli jsme u premiéry akce, která oslovila světovou veřejnost

Jaké pro vás bylo podílet se na pořádání Laver Cupu?

Dovolím si sentimentálně konstatovat, že jsme měli potřetí premiéru v O 2 areně. Poprvé to bylo v roce 2006 basketbalové Final Four, pak zahajovací zápas NHL. To byly české premiéry. Teď jsme byli u světové premiéry akce, která naprosto exaktně oslovila českou i světovou sportovní veřejnost.

Počet diváků Dle oficiálního Twitteru Laver Cupu navštívilo O 2 arenu během tří dnů 83 273 fanoušků.

Jak složité bylo pořádat novou akci?

Poslední týden pro nás byl ďábelský. Můj tým se nadřel. Ale měli jsme dobrou podporu O 2 areny. Když jsme u světové premiéry, tak si nemůžeme stěžovat.

Pomáhá akcím, že je hostíte v Praze?

Genius loci toho města je nevídaný. Proto kromě pár výjimek pořádáme akce v Praze. Úspěch zápasů Fed Cupu, Davis Cupu či turnaje WTA svědčí o tom, že Praha je výjimečné město. Má něco, co hráče přitahuje.

Čím byl pro vás Laver Cup výjimečný?

V tenise se pohybuju 25 let. A hodnota týmů, které byly tady, je neuvěřitelná. Ať tu bude pořádat kdokoliv cokoliv, tak na klasické vystoupení takových hráčů tato zem, toto město nemá.

Která slavná jména Laver Cup navštívila?

Pozval jsem Jaromíra Jágra, který dorazil v pátek. Byl tu profesor Pavel Kolář. Dneska měl přijít Karel Gott, ale opakovaně ráno volal a říkal, že je nachlazen. Dodal ale, že má rád projekty, kde soupeří český tým s někým. A potvrdil mi, že přijde fandit fedcupovému týmu v únoru.

Nyní jednáte o pořádání Turnaje mistryň. Jak se to zrodilo?

Od května o tom vedeme diskusi. Byla by to megaakce, finančně značně náročná. Chtěla by se po nás dlouhodobá smlouva, organizátoři si představují minimálně pět let.

Z jaké strany vzešel první kontakt?

Když tady byl letos turnaj WTA, tak přijel i šéf Steve Simon. Byl se podívat v O 2 areně. Sondují, jak Evropa vypadá, jak je připravená, jestli by to bylo ono. Hráčky asi trošku touží po Evropě.