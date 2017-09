My dva ve čtyřhře? Lidi by z toho šíleli, culili se Federer s Nadalem

Hovoří skoro jako rozverní puberťáci. Plní nadšení: nikoli hraného zájmu, ale opravdové energie, s níž očekáváte cosi mimořádného. „Bylo by to super. Ale žádný tlak, trenére,“ pronese starší z nich.

Kapitánem týmu je pan Někdo, legendární Björn Borg. Autorita, hrdina tenisové historie - ale i jemu jen zacukají koutky a kývne hlavou.

Takovým svěřencům se neodporuje. A takovou příležitost ani šéf lavičky přece nemůže mít srdce zhatit, když se Roger Federer a Rafael Nadal zrovna baví o možnosti, že si spolu vyzkoušejí soutěžní čtyřhru.

„Probíráme to roky, ale zatím se tak nestalo. Pokud na to dojde teď, bylo by to úžasné. Snad ano,“ otočí se k Borgovi i Nadal, mladší z dua.

Praha od pátku hostí Laver Cup, zcela nový turnaj pořádaný ve formátu klání Evropy a světa. Každý ze tří hracích dnů bude na programu kromě tří dvouher jeden debl.

Možnost, že v něm proti soupeřům vyběhnou nejlepší hráči současnosti (a pro některé i veškerých tenisových dějin), je elektrizující.

„Bylo by to něco jedinečného,“ říká sám ctihodný Rod Laver, jenž nadcházející slávě propůjčil své jméno. Jedinečného, neboť by se tak stalo vůbec poprvé. A kdo ví, možná i naposledy.

Koledujeme si o výbuch

Federer a Nadal by společně zaplnili obří vitrínu, jejich 35 grandslamových titulů - v poměru 19:16 pro Švýcara - je řadí mezi ty nejvyvolenější. Na akcích v Melbourne, Paříži, Londýně a New Yorku logicky nemají čas ani sílu na paralelní zápolení ve čtyřhře.

Federer si tímto způsobem kariéru koření jen skutečně výjimečně. Hle, jakou bilanci lze u velikána najít: poslední tři debly prohrál! Stalo se to v roce 2015, od té doby do čtyřhry vůbec nenaskočil. Na dvou turnajích tehdy hrál s krajanem Lammerem, pak v Davis Cupu s Chiudinellim podlehli nizozemské dvojici de Bakker, Middelkoop.

Nadal si čas najde přece jen pravidelněji. Loni vyhrál turnaj v Pekingu (parťákem mu byl Pablo Carreňo Busta) a s Marcem Lópezem slavili zlato na olympiádě v Riu. Letos má z Indian Wells bilanci 1-1 (hrál s Australanem Tomicem).

Tolik čísla, která při vší úctě ke gigantům naznačují, že to ani pro božsky nadané tenisty nemusí být žádná pohodička. „Každý čeká, že s jistotou zvítězíme. To si přímo koleduje o výbuch,“ usmál se Federer. „Pokud na to dojde, chceme prostě odehrát dobrý debl. Když nám to dohromady bude šlapat, bezva! Ale najít správný rytmus pro čtyřhru není vůbec jednoduché.“

Už proto, že by se sešli levák s pravákem. „Ani nevím, kdo by nastoupil na jaké straně,“ souhlasil Federer, ale v tomto směru nabídl nápovědu: „Strašně rád bych si užíval, jaké škody bude působit soupeřům Rafův forhend.“ To by znamenalo: Nadal vlevo, Federer vpravo.

I přes všechny úspěchy svých kariér chovají k unikátní šanci respekt, chtějí si společně zatrénovat. O jednom však není pochyb. „Lidi by byli úplně pobláznění, tím jsem si jistý. Už z toho důvodu by to bylo perfektní,“ říká Federer.

Dle pravidel akce se nabízí, aby šli do akce spíš v pátek či v sobotu, neboť před nedělní dvouhrou by čistě teoreticky již mohlo být rozhodnuto. I pro soupeře zde tak trochu platí: čert vem body, když to uvidíme.

„Strašně rád bych byl u toho,“ prohlásil ve středu John McEnroe, kapitán výběru světa. „Bylo by to strašně vzrušující. Musím si rozmyslet, jak naši sestavu namíchám.“

V jeho kádru je kupříkladu Američan Jack Sock, který v deblu rozhodně není nováček: v kariéře již vyhrál Wimbledon a má také olympijský bronz z Ria.

Že by individuálně občas až neporazitelní velikáni mohli společně padnout? Bude v deblu platit spíš synergický efekt jejich schopností, či specifika čtyřhry naopak budou působit proti nim? Fantazie tenisových fajnšmekrů pracuje naplno.

Jedinečná šance je na dosah. Přijde o víkendu?