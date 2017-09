Praha nasadila laťku. Zopakuje Chicago úspěch Laver Cupu?

Možnost vidět Rogera Federera a Rafaela Nadala na fanoušky fungovala: během tří dnů jich do pražské O2 areny přišlo 83 273. Jinými slovy, pořád bylo takřka plno.

Což si zase užívali hráči, stejně jako netradiční týmovou akci s atraktivním herním systémem, který zaručoval neustálé napětí. „Zažil jsem pár akcí, které se konaly poprvé. Jestli nějaká vyčnívá, tak je to takhle,“ říkal Tomáš Berdych, jediný český zástupce na Laver Cupu.

Praha měla privilegium hostit první ročník, příští míří do amerického Chicaga (uskuteční se 21. až 23. září 2018). „Praha nastavila laťku, byl to velký úspěch,“ uvědomuje si tamní starosta Rahm Emanuel.

Ředitel Zacks ho chce minimálně zopakovat: „Chvála, kterou slýcháme, nás nezastaví, abychom nezkusili udělat další ročník ještě lepší.“

Bouřlivá kulisa

Zatímco on sám sledoval Laver Cup jen jako divák, další strůjce jeho vzniku, Roger Federer, se ho aktivně účastnil. I proto měl konkrétní představu, co by mu ve vydání 2018 udělalo radost.

„V ideálním případě bych chtěl, aby měl domácí tým plnou podporu publika. Doufám, že to tak příště bude. Diváci byli zdvořilí a úžasní celý týden, ale nejlepší by bylo, kdyby buráceli pokaždé, když získáme bod. Na druhý tým nemusí hned bučet, ale mohou být trochu tišší,“ líčil s úsměvem.

Také Berdych, jakkoliv hledal negativa těžko, prohlásil: „Zasloužilo by si to ještě trošku bouřlivější kulisu. Ale u prvního ročníku asi nikdo nemůže čekat daviscupovou atmosféru.“

Slavný tenista Rod Laver při vyhlášení celkového vítěze Laver Cupu v Praze. (25. září 2017)

Přijde u toho druhého? Hrát se bude v hale United Center, která pojme až 23 500 diváků. „Je to neuvěřitelné místo. Byl jsem velkým fanouškem Michaela Jordana, když tam hrál za Chicago Bulls. Být tam a hrát před takovým davem, to bude úžasný pocit,“ těšil se Federer.

Také naznačil, že zásadní změny zatím čekat nelze. Uvidí, jak se vyvinou první tři ročníky - a případné větší úpravy promyslí v olympijském roce 2020, kdy chce dát Laver Cupu pauzu.

Pražské vydání z roku 2017 může zatím sloužit jako velmi dobrý vzor.