A kde je Roger? Aneb taje i nástrahy nových pravidel

Na pomezí Libně a Vysočan zamířila logicky spousta fanoušků právě kvůli tomu, aby viděla v akci Maestra, jenže Federer v první den Laver Cupu jen vysedával na pohodlné lavičce. Do programu nezasáhl.

Znamení, že to tenhle turnaj nemyslí vážně? Spíš naopak. Laver Cup se snaží o inovace, jedna z největších zní: první den se za výhru uděluje bod, v sobotu dva a v neděli rovnou tři. Také se v průběhu úvodních dvou dnů musí všichni protočit ve dvouhrách.

Vychází z toho, že dát na úvod Federera do singlu je zbytečný luxus. Že kapitáni odmítají ryzí exhibiční zápolení a dopředu kalkulují. „Tohle je největší rozdíl proti Davis Cupu: musíte od začátku myslet i na to, co může nastat v neděli. Strategii volíte na celé tři dny,“ popisuje Berdych.

Roger Federer (vlevo) sledoval program prvního dne Laver Cupu jen z lavičky týmu Evropy. V tomto případě společně s Rafaelem Nadalem a Tomášem Berdychem...

Týmové porady se tak s lehkou nadsázkou mění v počtářskou záležitost. Björn Borg se proto po konzultaci se svými Evropany rozhodl v šestičlenném týmu šetřit v pátek Federera a do deblu vyslat dvojici Nadal, Berdych. To vše znamená, že v sobotu tohle trio naopak zamíří do dvouher.

John McEnroe s Borgem dokázal držet tempo už za časů jejich báječných tenisových kariér, a tak by bylo překvapivé, pokud by jako stratég propadl nyní, v roli kouče světového mančaftu.

„V sobotu se zvyšují body, a tak my budeme zvyšovat sázky,“ pronesl již dopředu. S kým? „Sam Querrey byl skvělý v tréninku. Nick Kyrgios je extrémně nebezpečný. Jacku Sockovi zase hodně sedí místní kurt. Tolik k mým myšlenkám o nominaci.“

A tak platilo, že zatímco se rakouský šikula Dominic Thiem rval s americkým obrem Johnem Isnerem, Federer na lavičce se širokým úsměvem klábosil s Nadalem.

Jeho čas přijde o víkendu. Tehdy, až se původní sázky zdvojnásobí, respektive ztrojnásobí.

„Podívejte, bereme to vážně. Termínem příletu byla středa, všichni jsme tu od úterý. Každý z nás je natěšený a připravený vítězit,“ řekl Federer. A vzhledem k tajům pravidel také připravený počítat.