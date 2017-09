Tenisové mládí vpřed! Platí to i na pražském Laver Cupu

Přijít do O2 areny znamená nahlédnout do příštích tenisových let. „Lidé můžou vidět jak velké hráče typu Rafy či Rogera, tak budoucnost,“ souhlasí Tomáš Berdych. „Derou se neuvěřitelně nahoru, už dneska patří k nejlepším. Tyhle generace vytvářejí hezký kontrast.“ Budoucnost podle všeho začala.

Na Laver Cup, který v pátek startuje v Praze, se sjela výjimečná omladina – ze zmíněného seznamu je pouze Kokkinakis náhradníkem, jinak do úvodního dne zasáhnou všichni. Zvlášť partie Němce Zvereva s Kanaďanem Shapovalovem slibuje výtečný tenis.

Na tyhle dva zvláštní pozor! „Denis ukázal, že zvládá tlak velkých duelů. Hraje agresivně, s mladickou energií,“ chválí jej kapitán Světa John McEnroe.

Shapovalov v létě zdolal na turnaji v Montrealu i Nadala, na US Open zase Tsongu.

Zverevův talent se zrcadlí v žebříčkovém postavení – je světová čtyřka. Kde jsou ty časy, kdy ho loni v Davis Cupu vycvičil Lukáš Rosol. „Teď by to bylo o hodně těžší,“ usmívá se český tenista. „On je vycházející hvězda. Přeju mu. Má dobře našlápnuto být třeba brzy i světovou jedničkou.“

Za pět let jsme favority my

Do první dvouhry Laver Cupu vystartuje americký objev roku Tiafoe, jenž na sebe upozornil v New Yorku – jeho duel 1. kola s Rogerem Federerem se protáhl na pět setů. Jeho parťákem v McEnroeově výběru je také Australan Kyrgios, jenž v sobě mísí schopnost vypadnout se slabšími soky s často fantastickými výkony proti členům extratřídy.

A jen tak mimochodem: i on už letos zdolal Nadala. „Hraju proti němu docela dobrý tenis,“ usmál se Kyrgios v Praze. „Na tomhle povrchu ho může porazit každý z nás, pokud nastane ten správný den.“

Čtyři z pěti nejmladších účastníků Laver Cupu náleží do neevropského týmu, jenž musel reagovat na postupné omluvenky Keie Nišikoriho, Milose Raonice a Juana Martína del Potra. Heslo „mládí vpřed“ je jasné – bude i účinné? Rozhodně to může být bezvadná investice pro celý tenis.

„Jsem rád, že John sáhnul po mladých,“ řekl také kapitán Evropanů Björn Borg. Ne, McEnroeovi mladí bombarďáci letos při premiéře Laver Cupu za favority nebudou, vždyť nejlepším z nastupujících je pořád Zverev, člen druhého výběru. Ale co není, může být.

„Za pět let bychom mohli být favority my,“ mrkne McEnroe. „Máme do budoucna spoustu nadějí. A je tu další věc. Kdokoli je outsiderem, a že jím letos jsme my, ten ve stávajícím formátu získává výhodu. Hraje se jen na dva sety a případný tiebreak navíc. To Laver Cup činí mnohem méně předvídatelným.“

A ještě jedno možné plus pro mužstvo s větším obsahem mládí: pro borce typu Shapovalova jde bez ohledu na chybějící tradici Laver Cupu o cosi vskutku mimořádného. „Korunuje to můj letošní rok snů,“ souhlasí 18letý Kanaďan. „Hrát proti Rafovi a Rogerovi, to se vám nepoštěstí jen tak.“

A co teprve je porazit... To by byl nejlepší důkaz, že už je tenisová budoucnost v plném proudu.