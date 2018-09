Jak sblížit hvězdy. Najdou k sobě cestu Federer a Djokovič?

Prakticky každý ve vyprodané O2 areně pocítil dotek výjimečnosti. Dělo se zrovna cosi neobvyklého, strhujícího. „Tohle je zážitek na celý život,“ pronesl takřka přesně před rokem Roger Federer.

V Praze se konal premiérový Laver Cup, a byť se oděl netradičně do černé, rozhodně to nebyla žádná truchlohra, naopak. Jedním z vrcholů akce pořádané právě švýcarskou ikonou byla jeho společná čtyřhra s Rafaelem Nadalem.

Tolikrát stáli proti sobě. Po boku si ale byli tenisovými parťáky poprvé - a asi i naposledy. Nyní je tu šance na podobně mimořádnou událost.

Federerův podnik se z Česka přesunul do města, jemuž střední Evropa kdysi dodala slavného starostu i významné množství krajanů. Šest tenistů z Top 10 v Chicagu zamávalo do objektivů, jako kapitáni je zase vedou legendy Björn Borg (Evropa) a John McEnroe (Tým světa).

Další Laver Cup je tady. Bez Nadala, zato s Novakem Djokovičem. S vítězem posledních dvou grandslamů, který společně s elegánem Rogerem a gladiátorem Rafou tvoří svatou trojici tenisového univerza.

Letošní plán: aby Evropa obhájila triumf a aby diváci v Chicagu vydechli úžasem jako ti pražští. Nad deblovým duem Federer, Djokovič.

A co je vlastně přátelství?

Laver Cup má jistě své limity. Pořád jde o exhibici, byť duely premiérového ročníku měly často výtečnou úroveň. Systém je zvláštní: dva sety a pak tiebreak do 10 bodů; za páteční duely se dává za výhru jeden bod, v sobotu dva a v neděli již tři.

Zato výjimečný je tím, že se z rivalů stávají kolegové. Což přilákalo do aktuální sestavy i Djokoviče.

„Je to nový a velmi osvěžující formát,“ uvedl Srb. „Loni jsem nemohl hrát kvůli zranění lokte, ale od všech účastníků jsem slyšel jen pozitivní ohlasy. I pro mě bylo nezvyklé vidět, jak se ti, co spolu celý rok soupeří, najednou povzbuzují. Je to velmi hezké. Těším se!“

Nadal s Federerem si takřka padali kolem krku. O jejich poutu svědčí to, že Švýcar dorazil na Mallorku na slavnostní otevření tenisové akademie RN a navzájem se podporovali i ve svých charitativní činnostech. „Proto jsme mimo kurt dobří přátelé,“ líčil Federer.

Djokovič se v tomto směru vždy vyjadřoval rezervovaněji a realističtěji. „Nejprve si musíme definovat, co vlastně přátelství znamená,“ řekl letos pro ruský web Novosti. „Podle mě je nejdůležitější být férový a respektovat druhého. Hrajeme proti sobě velké zápasy o velké peníze, takže upřímně nevidím hodně prostoru pro ryzí přátelství. Řekl bych, že dostačující jsou korektní vztahy a vzájemný respekt.“

V Chicagu by ale mohla nastat změna. Bylo až pozoruhodné, jak se mezi individualisty v Praze rozvíjelo sbližování, zvlášť u veselých mladíků z McEnroeova týmu.

V DOBRÉ NÁLADĚ. Rafael Nadal (vlevo) a Roger Federer ve společné čtyřhře v Laver Cupu.

„V našem sportu jsme celou historii měli jedinou týmovou soutěž - Davis Cup. Ale tam pořád jde o krajany, ne o největší rivaly. Laver Cup nás všechny spojuje,“ vyhlíží Djokovič novinku v kariéře. „Stávající dobré vztahy z něj vyšly silnější. A vznikla některá nová přátelství.“

Než se zase rozuteče do světa solitérských chvil v šatně i na kurtu, má nezvyklou možnost. A mimochodem, snový debl Federer, Nadal svoji premiéru (a derniéru?) zvládl poměrem 6:4, 1:6 a 10:5.