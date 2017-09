Černá je dobrá. Kurt na Laver Cupu bude cool, míní Isner s Berdychem

To jsou praktikálie pro tenisty, fanoušci v O2 areně či u televize ocení spíš vizuální stránku. V pražské hale se černý povrch pod ostrým světlem vyjímal opravdu hezky. Děti z pražských škol včera z přítmí tribun napjatě sledovaly, jak na něm trénují Rafael Nadal s Dominikem Thiemem.



Co je nové, to bývá logicky i obestřeno otázkami. Nemůže snad černá barva tenisty lehce rozhodit? „Optika bude asi trochu odlišná,“ odhadoval John Isner na tiskové konferenci ještě předtím, než na kurt poprvé vstoupil. „Možná si budeme muset chvíli zvykat. Ale rozhodně je to jedinečná záležitost. A podle mě to bude cool.“

Berdychovy zkušenosti navíc amerického obra uklidňují. „Od úterý večer tu trénujeme a dní na přípravu je dost. Žádný problém,“ říká Čech. „Na okruhu neexistuje předepsaná barva. Sice bývají většinou kurty podobné, ale najdete turnaje, kde jsou barevné kombinace rozdílné. A tady je prostě černá.“

Pro přitáhnutí pozornosti je něco takového šikovným tahem. I slavný Roger Federer ochotně zapózoval u kurtu – takový pohled ani on ve své kariéře ještě k dispozici neměl. Berdych zase na Twitter přidal snímek, na němž na černé zemi vynikají otisky míčků; celé to působilo trochu jako televizní infografika.

Aby vše klaplo, probíhalo ostatně testování nejen od hráčů, ale i od vysílatelů. První cíl se zdá splněn; teď k elegantnímu povrchu ještě přidat stejně dobrý tenis.