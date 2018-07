Lacko vybojoval na Slovakiaringu bronz, na Hahna přesto ztratil

Lacko tak ztratil další body na vedoucího muže seriálu Jochena Hahna z Německa, s prvním dnem čtvrtého dílu šampionátu byl ale vcelku spokojený. „Musím se přiznat, že jsem poté, co se dělo v pátek, nečekal, že se kvalifikace takhle podaří. I proto celkově z dneška zklamaný nejsem,“ řekl Lacko, který nyní za Hahnem zaostává už o 51 bodů.

Pilot Buggyry měl v pátek problémy s nastaveným tahače a do spokojenosti měl daleko. Po zisku pole positions ale věřil, že umaže ztrátu na Hahna. Při startu do hlavního závodu mu ale proklouzla spojka a propadl se na čtvrté místo. „Nevím, zda to byla moje chyba, nebo to bylo vedrem,“ pokrčil rameny Lacko.

V závodě se poté držel na čtvrté pozici za Němcem Saschou Lenzem, na kterého v posledním kole úspěšně zaútočil a posunul se na stupně vítězů. Stylem start - cíl vyhrál Antonio Albacete ze Španělska, který se tím posunul před Lacka na 2. místo v pořadí ME.

„Lenze jsem si chystal celý závod. Povzbuzoval jsem jej zezadu, takže on probržďoval a hrnul to, takže bylo jasné, že mu v posledních třech kolech truck nebude fungovat. A dopadlo to tak, jak jsem chtěl,“ pochvaloval si rodák z Čeladné.

V druhém závodu Lacko doplatil na kolizi hned v první zatáčce, kde se snažil vnějškem objet soupeře, ale Němec André Kursim jej vytlačil mimo trať. „Jel jsem venkem a najednou jsem viděl, jak se Kursim začíná vedle točit a vzal mě sebou,“ řekl Lacko. Viníkem všeho však byl vedle jedoucí Maďar Norbert Kiss, který vytlačil Kursima. „Je to v každém závodě stejné, když se něco stane, je v tom on,“ zlobil se Lacko.

Přestože se ale následně propadl až na poslední místo, skvělou stíhací jízdou se posunul na osmou pozici. „Pěkně jsem si zazávodil. Jen kdyby to bylo třeba od pátého do prvního místa... Důležité ale je, že jsme získali alespoň tři body za osmé místo a neodjíždím s nulou,“ dodal Lacko. Z výhry se tentokrát radoval Brit Shane Brereton.