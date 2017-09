Lackovi se v Le Mans nepovedl start, jeho náskok v čele ME se ztenčil

Lacko startoval do úvodní pohárové jízdy po sedmém místě v kvalifikaci až ze čtvrté řady a rychle se propadl až na jedenáctou pozici. Zlepšeným výkonem se ve druhé polovině závodu posunul až na sedmé místo, do druhé jízdy tak startoval z první řady. Opět se mu ale začátek nevydařil, propadl se až na osmou pozici, na které nakonec dojel do cíle.

„Je to evidentně hodně špatné, to vidíme. Sedmé a osmé místo po startu z první řady... Řešíme problém se spojkou, po startu nám to nezařadilo. Z ničeho nic se to začalo motat,“ řekl Lacko, který měl technické problémy i v předešlém závodě v Zolderu. „Přicházíme rychle o body. Budeme muset zapřemýšlet a v neděli zabojovat,“ podotkl.

Lacko měl před Le Mans v čele ME náskok 53 bodů. Pokud Hahna, jenž v sobotu dojel druhý a čtvrtý, porazí o sedm bodů, zajistí si titul v neděli. S tím ale nepočítá. „Náskok byl velký, ale zkracuje se. A nekonečno bodů tam není... To je to, co jsem všem říkal, když mě zdravili: ‚Ahoj mistře‘. Počítejme to až po Jaramě. Šance, že se rozhodne tady, už není. Musíme bojovat až do konce,“ dodal Lacko s tím, že tým se pokusí do neděle vymyslet, co změnit a jak tahač vylepšit.

Druhému pilotovi Buggyry Davidu Vršeckému se vedlo mnohem lépe, v hlavní jízdě byl čtvrtý a ve druhé obsadil páté místo. „V obou jízdách se mi povedl start, zejména v první jsme se posunul hodně dopředu. Přetahoval jsem se s Kissem i o třetí místo, ale nakonec jsem skončil těsně pod bednou,“ uvedl Vršecký, jenž se ve druhé jízdě těsně vyhnul kolizi Lacka se Saschou Lenzem z Německa. „Tím jsem ztratil bednu. Auto ale jinak fungovalo perfektně a jsem spokojený,“ dodal dvojnásobný evropský šampion.