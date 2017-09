Legendární Laver má v Česku korespondenční lístek a těší se na svůj pohár

„Jsem nesmírně poctěn, že je moje jméno spojeno s touto unikátní akcí, a věřím, že si Praha užije skvělý tenis,“ pronesl devětasedmdesátiletý Australan, který byl prvním hráčem světa a svou levačkou vyhrál jedenáct grandslamových vavřínů.

Spolu s Laverem se představení korespondenčního lístku, kterých je vydáno 2700 kusů, zúčastnil český wimbledonský vítěz Jan Kodeš. „Je to mimořádné, že tady Rod je, a je skvělé, že Roger (Federer) vymyslel tuhle akci, aby uctil nejlepšího hráče minulých generací, který se zasloužil o rozvoj tenisu. Díky němu se tenis dostal do současných výšin a hráči můžou vydělávat obrovské peníze,“ konstatoval Kodeš.

Vítěz Davisova poháru z roku 1980 má jasno, kdo patří k nejlepším hráčům v historii tenisu. „Pro mě to jsou Laver a Federer,“ řekl jednasedmdesátiletý Kodeš.

Laver Cup bude mít podle Kodeše své místo na tenisové mapě. „Kdyby konkurenční podnik nevznikl, tak by bylo víc a víc turnajů ATP. Je to jakési oživení. Je otázkou, jak to veřejnost přijme, ale je to pokus udělat něco významného,“ řekl Kodeš, jenž nemá v utkání Evropy a světa svého oblíbence. „Ale myslím, že Evropa vyhraje,“ dodal.

Dvojnásobného vítěze French Open měl s Laverem bilanci 2:4. „On patřil k silné australské éře rytířského chování. Byli to hráči, kteří se nikdy nevymlouvali na vítr, povrch a míče. Byli vzorem pro ostatní tenisty i pro mě,“ řekl Kodeš.