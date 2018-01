La Diagonela: loňský triumf obhajují Smutná a Černousov z Bauerova týmu

Když před rokem Ilja Černousov zvítězil v padesátikilometrovém laufu La Diagonela ve švýcarském Svatém Mořici, jeho týmový šéf Lukáš Bauer jen zářil: „Je to naprostá bomba. Věděl jsem, že Ilja bude silný, ale snažil jsem se nemyslet na to, že může vyhrát. Protože velké chtění to může vždycky jen zakřiknout. Ovšem už v létě jsem to tušil.“ Díky skvělému finiši týmové jedničky na La Diagonele dosáhli prvního sezonního vítězství v prestižním Ski Classics. Sám Bauer tehdy nebyl přímo na místě, dal přednost přípravě a tak sledoval La Diagonelu jen doma v televizi a navrch prošvihnul finiš. Hned jak se vrátil domů, hledal závěr, ve kterém Černousov o jeden a půl vteřiny pokořil Nora Gjerdalena. „Ilja měl dobré lyže, takže jeho výhra je odměnou pro servis, protože ten spal jen pět hodin. Nadřel se,“ chválil Bauer Černousova.