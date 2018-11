Irvinga naštval soupeř, a tak hodil míč mezi diváky. Dostal za to pokutu

Denver vyhrál pondělní zápas 115:107 a v posledních sekundách už za rozhodnutého stavu oba týmy přestaly hrát. Denverský rozehrávač Jamal Murray, jenž k vítězství přispěl 48 body, se pak ale se sirénou pokusil z dálky o ještě jednu střelu. Po zápase prohlásil, že chtěl překonat padesátibodovou hranici.

Irvinga ale jeho přístup rozzlobil a v afektu hodil míč vysoko do hlediště. „Takhle se basketbal nehraje. Prostě ne. Máme tu v lize tradici a respekt, stejně jako v jakémkoliv jiném basketbalovém zápase,“ zlobil se ještě druhý den Irving.

„Evidentně jste vyhráli, máte to jasné, odehráli jste skvělý zápas, životní zápas, a pak uděláte něco takového. To je prostě malicherné. Je to dětinské,“ dodal.

Jamal Murray proti Bostonu: