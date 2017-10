Tak kampak, Kuzmo? V Los Angeles se rodí nová hvězda

Kuzmova cesta do jednoho z nejúspěšnějších klubů historie začala vlastně už před více než rokem. Když na začátku léta 2016 podepsali v městě andělů čtyřletou smlouvu na 64 milionů dolarů s věčně zraněným pivotem Timofejem Mozgovem.

To bylo od začátku experty považováno za nepříliš povedený manažerský krok a obavy fanoušků se v průběhu sezony potvrdily. Mozgov často chyběl v sestavě, trápila ho zranění a v moderním trendu rychlejší hry se hromotluk z Ruska jen těžce prosazoval.

Lakers se v létě rozhodli, že se ho zbaví a kvůli tomu obětovali i druhého hráče předloňského draftu D’Angela Russella. Na oplátku Lakers získali pod koš Brookla Lopeze a sedmadvacátý výběr v draftu 2017, z čehož se vyklubal Kyle Kuzma.



Dvaadvacetiletý rodák z Flintu v Michiganu prožil v městě plném gangů a drogového násilí těžké dětství, touha odejít z tamního prostředí ho však hnala za úspěchem.

„Opravdu jsem se tam nechtěl vrátit. Chtěl jsem prožít lepší život a objevovat svět. Potřeboval jsem poznat jiná místa než jen Flint, a to mě v tréninku pohánělo a pohání dodnes,“ říká Kuzma.

Starala se o něj pouze matka Karri, v mládí špičková vrhačka koulí, která celé dospívání malého Kyla měla dvě práce. Devětkrát se stěhovali, když ji zrovna vyhodili ze zaměstnání. Několik měsíců prožil Kyle se svou matkou dokonce ve sklepě u známých, aby ušetřili za bydlení a měli dost peněz na jídlo.

Přesto všechno Kyle u milovaného basketbalu zůstal a docela se mu i dařilo, jenže jeho střední škola Bentley High není oblíbenou lokalitou pro skauty z uznávaných univerzit s dobrým basketbalovým programem.

Před posledním ročníkem na střední škole posílal videa se svým střeleckým tréninkem do škol po celých Spojených státech až upoutal kouče Vina Sparacia na Rise Academy ve Filadelfii. Tam se během sezony tvrdou prací vydřel na jednu z klíčových postav týmu a získal stipendium na University of Utah.

Po slabším prvním roce se v druhém ročníku probojoval do základní pětky a začal zapisovat slušná čísla. Sám sobě slíbil, že pokud zlepší své průměry v příštím roce a zvládne dostudovat, přihlásí se do draftu. Když o rok později měl na kontě čísla přes 16 bodů a devět doskoků na utkání a v ruce titul ze Sociologie, bylo jasno. Byl sice stále podceňovaný a většina expertů mu předpovídala, že nebude draftován, on však byl stále blíže svého snu.

Když pak Kuzma zazářil na tréninkovém kempu nováčku Draft Combine a absolvoval sedmnáct povětšinou úspěšných soukromých tréninků s týmy, věděl, že to dobře dopadne.

„U nás ve Flintu si všichni myslí, že jsou nejlepšími hráči na světě. Já jsem také sebevědomý a po úspěšných trénincích jsem věděl, že budu draftovaný,“ prohlásil Kuzma s čepičkou na hlavě.

Nakonec ho vybral Brooklyn, ale okamžitě ho poslal do Los Angeles, kde začala hvězda výborně střelecky vybaveného křídelníka prudce stoupat.

Do povědomí vešel v lasvegaské Letní lize NBA, kde v týmu Lakers vytvořili spolu se slavnější mladou hvězdou Lonzem Ballem nezastavitelné duo a dotáhli svůj tým až k výhře v přípravné soutěži. Kuzma k tomu pomáhal téměř 22 body a sedmi doskoky na zápas, když zářil hlavně zpoza trojkového oblouku. Byl zvolen nejužitečnějším hráčem finálového zápasu turnaje a fanoušci Lakers si stvořili novou modlu.

Kyle Kuzma z LA Lakers v duelu s Denverem:

Oblíbený Kuuz se zatím nezastavil ani v přípravných utkáních, kde byl třikrát ze čtyř duelů nejlepším střelcem svého týmu a zapisuje přes 19 bodů na utkání. Vášniví fandové purpurové a zlaté v něm vidí budoucnost Lakers a při jediném jeho dosavadním utkání v domácí hale Staples Center bylo jeho jméno vyvoláváno patnáctitisícovým davem.

Oceněním pro usměvavého mladíka je i anketa generálních manažerů NBA, kde byl vybrán na druhém místě největšího překvapení letošního draftu. To vše však musí potvrdit v blížící se základní části. Budou i v jejím průběhu fanoušci a manažeři tak pozitivní?