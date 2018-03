Koudelka i Kožíšek postoupili v Lahti z kvalifikace do sobotního závodu

bře 2 2018

Oba čeští skokané na lyžích Roman Koudelka a Čestmír Kožíšek postoupili na Světovém poháru v Lahti do nedělního závodu. Pět dnů po skončení olympijských her obsadil Koudelka v kvalifikaci 23. místo, Kožíšek prošel ve Finsku do soutěže ze 47. příčky.

Nejlepší výkon kvalifikace předvedl olympijský vítěz z velkého můstku a lídr průběžného pořadí SP Kamil Stoch z Polska. Německý šampion z Pchjongčchangu na středním můstku Andreas Wellinger byl sedmý. Wellinger je v průběžném pořadí třetí a sedm závodů před koncem seriálu SP má stále šanci na celkové vítězství stejně jako průběžně druhý Richard Freitag. Ten byl v kvalifikaci patnáctý.