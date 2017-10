Euroliga šokovala, zamítla reprezentaci Veselému i ostatním hvězdám

Novou sezonu budou poprvé v listopadu a v únoru přerušovat reprezentační okna pro dvojzápasy kvalifikace světového šampionátu v Číně, z něj pak vede cesta na olympiádu v Tokiu.

FIBA by ráda zviditelnila kvalifikační duely a za tímto účelem vytvořila po vzoru fotbalu výše zmíněné reprepauzy (přestože se tím vzdala hráčů z NBA). Pro případ, že by povolaní muži z evropských, potažmo čínských a dalších klubů na sraz nedorazili, létala vzduchem slova „suspendování“, „vyloučení“ a „zákaz“.

Euroliga to odmítla akceptovat a naplánovala zápasy na stejné dny. Po dlouhých jednáních se FIBA rozhodla reprezentační duely o den posunout a chtěla po Eurolize, aby své zápasy stanovila na úterý, aby hráči mohli ve středu dorazit za národními týmy a v pátek za ně hrát. Přední kluby však kompromis odmítly.

„Euroliga bude vždy podporovat soutěže národních týmů. Ovšem návrh FIBA neřeší hlavní problémy kalendáře FIBA pro rok 2017, vytvořeného bez předchozí shody s kluby. Místo toho vytváří nové potíže. Proto nelze přijmout návrh FIBA,“ stojí v prohlášení Euroligy.

Klubům se nelíbí především to, že by basketbalisté byli pod velkou zátěží. Například hráči Fenerbahce Istanbul by 16. listopadu hráli Euroligu v Moskvě, 19. listopadu domácí ligu, 21. listopadu Euroligu, o tři dny později už by hráli za národní tým, dva dny nato by je čekal další reprezentační start a den po návratu do Istanbulu by hned odlétali do Španělska na další euroligový zápas.

Momenty z euroligového finále mezi Fenerbahce a Olympiakosem

Během dvou týdnů by tak sehráli šest zápasů, k tomu připočtěme tisíce nacestovaných kilometrů. Někteří hráči by navíc museli cestovat i na jiné kontinenty, jelikož kvalifikace běží i v Americe či Africe. „Nutí to hráče hrát více zápasů ve zkráceném čase bez potřebného odpočinku, což zvyšuje riziko zranění a únavy,“ míní euroligové kluby.

Ostré výroky zaznívaly už v minulých týdnech. Například Paulius Motiejunas, generální manažer Žalgirisu Kaunas, natvrdo pravil, že své muže do národního týmu nepustí.

Velkokluby jsou však připraveny pokračovat v dialogu a hledat kompromis, který umožní nejlepším hráčům reprezentovat.

Real Madrid, Panathinaikos Atény, CSKA Moskva a spol. dlouhodobě navrhují jiný model. Klubová sezona by podle něj měla končit v polovině června, na reprezentační akce, kvalifikace i závěrečné turnaje, by pak byl k dispozici červenec. Po volném srpnu by od září startovala příprava na nový ročník. Dosud se vrcholné mužské akce konaly v září.

Pro český národní tým aktuální stav znamená, že nebude moci využít služeb svého nejlepšího hráče posledních dvou sezon Jana Veselého, který obléká dres Fenerbahce, s nímž v květnu vyhrál Euroligu. V kvalifikaci narazí na Island, Finsko a Bulharsko.

Saša Vezenkov z Bulharska Petteri Koponen z Finska Tryggvi Hlinason z Islandu

Právě Bulharsko přijde také o svou největší hvězdu Sašu Vezenkova z Barcelony a Američana s bulharským pasem Deeho Bosta ze Žalgirisu Kaunas. Islandu zase nebude moci pomoct pivot Tryggvi Hlinason z Valencie a Finsku klíčový rozehrávač Petteri Koponen z Barcelony.

Národní týmy Srbska, Španělska, Francie či Ruska měly na posledním evropském šampionátu kádry složené v podstatě výhradně z hráčů NBA a Euroligy, s kterými tak do kvalifikace nebudou moci počítat.

I proto byl už v prvních dnech po skončení letošního EuroBasketu vyvolán výrazný tlak na urovnání svárů mezi FIBA a Euroligou.

Andrej Kirilenko blahopřeje k výhře svému nástupci v ruské reprezentaci Timofeji Mozgovovi. Hedo Türkoglu sleduje duel tureckých basketbalistek z pozice předsedy tamního basketbalového svazu.

Společný postup zvolili šéfové nejsilnějších národních federací - Ingo Weiss za Německo. Andrej Kirilenko za Rusko, George Vassilakopulos za Řecko, Giovanni Petrucci za Itálii, Jorge Garbajosa za Španělsko a Hedo Türkoglu za Turecko. Jasně dali najevo, že povolají to nejlepší, co po evropských palubovkách běhá, a postavili se na stranu FIBA.

Jean-Pierre Siutat, první muž francouzského basketbalu, následně vyzval obě strany k ústupkům. Marně, jak vidno.