Do kvalifikace Velké ceny Belgie zasáhl déšť. A Hamilton zvítězil

Na suché trati totiž byly vozy Ferrari rychlejší, když ovládly oba páteční tréninky, polední trénink i první dvě části kvalifikace.

„Byla to jedna z nejnáročnějších kvalifikací, co si pamatuji. Bylo to opravdu hodně těsné, protože Ferrari bylo na rovinkách velmi rychlé, pak ale přišel déšť a ještě to zhoršil,“ prohlásil Hamilton. „Trať totiž na některých místech vypadala suchá, ale ve skutečnosti byla mokrá. Dvakrát jsem vyjel z trati, ale jsem rád, že jsem to zvládl,“ dodal.

Obhájce titulu i loňského vítězství z Belgie ale už poněkolikáté v sezoně ukázal, že na mokru jezdit umí, a pro první místo na startu si dojel časem 1:58,179. Vettel, který na Hamiltona devět závodů před koncem šampionátu ztrácí 24 bodů, skončil s odstupem sedmi desetin sekundy druhý.

„Měli jsme rychlost vybojovat první místo, ale v takových podmínkách beru i druhé. Navíc jsme moc dobře nenačasovali výměnu gum a já nebyl tak trpělivý, jak bych měl. Ale před závodem jsem optimistický, protože rychlost máme dobrou,“ přidal Vettel.

Za čtyřnásobnými mistry světa překvapivě skončily vozy Force India, třetí dojel Sebastian Ocon a čtvrtý Sergio Pérez. Stáj přitom v Belgii nemusela kvůli dluhům vůbec startovat, ale po příchodu nového majitele tým dostal jako nový subjekt povolení v sezoně pokračovat. Přišel však o všechny body v Poháru konstruktérů, kde mu s 59 body patřilo šesté místo.

„Vzhledem k problémům, které jsme měli, je to pro tým skvělý výsledek. Ale neměli bychom se nechat moc unést,“ uznal Pérez velkou pomoc počasí. „Máme za sebou několik náročných měsíců a ještě chaotičtější kvalifikaci. Doufám, že i zítra bude pršet,“ dodal.

Až šesté místo obsadil Kimi Räikkönen z Ferrari, který sice v druhé části kvalifikace zajel rekordní čas, ale v závěrečné fázi kvůli zmatkům v garáži neměl dost času bojovat o pole position.

Do poslední části naopak ani nenastoupil Valtteri Bottas z Mercedesu, protože po trestu za výměnu součástí motoru odstartuje z poslední řady.