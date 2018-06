Dva promarněné mečboly a Češi se na evropském šampionátu 3x3 neobjeví

Ve skupině A v sobotu přehrál tým ve složení Vojtěch Rudický, Jiří Dedek, Marek Sehnal a Martin Novák domácí Andorru 20:13, poté si s Řeckem poradil těsně 18:17 a měl blízko k prvnímu místu ve skupině. To si nakonec pro sebe získali silní Slovinci, kteří v neděli ráno český tým porazili 21:14.

Na evropský šampionát postupovaly tři nejlepší týmy turnaje, proto Čechům stačila ze dvou duelů v play off jedna výhra. Ani jeden zápas se jim však nepovedl.

V semifinále proti Maďarům to byl vyrovnaný souboj do stavu 8:9, pak ale soupeř přitvrdil obranu a Čechům se přestalo dařit v útoku. Navíc český tým trápily fauly, které Maďaři trestali jednoduchými body z trestných hodů. Za celý zápas padla jediná trojka, a to úplně na závěr, kterou Češi snižovali na 11:19.

Čekal je tak souboj o poslední postupové místo se Švýcarskem. Ti měli ve svém středu dva skvěle fyzicky vybavené hráče Molteniho a Jurkovitze, kteří Čechy trápili v útoku i v obraně a od začátku drželi svůj tým ve vedení. Švýcaři odskočili na 10:4 a když se Češi dostali zpět na 11:8, dostali dvojku a následnou sérií bodů se soupeř definitivně odtrhl.

V závěru už jen snížil smečí Novák, ale vzápětí zápas ukončili Švýcaři z trestných hodů.

„Soupeři, kteří nás porazili, byli prostě lepší. Máme tady nejmladší tým a každý zápas hrajeme na hranici svých možností, což znamená, že nás to stojí o hodně víc sil než třeba zkušené Slovince. Tyto síly nám potom chybí při zakončování,“ vysvětloval trenér týmu Michal Kruk.

Čechům se pod tlakem opravdu nedařila především střelba za dva body, která mohla vyvážit jejich výškovou a fyzickou nevýhodu.

„Je to pro kluky obrovská škola a pokud chceme, abychom měli příští rok dva týmy na World Tour, tak to je jediná možnost, jak se tam dostat. Je třeba si projít takovými turnaji, protože jedině takové zápasy nás posouvají. V tento okamžik to ale bylo nad naše síly,“ sestavoval Kruk tým spíše s výhledem do budoucna, kde jednoznačně ční olympijská meta 2020.

„Je třeba říci, že kvalita týmů na kvalifikaci je opravdu neuvěřitelně vysoká. Vždyť ze skupiny B nepostoupili stříbrní medailisté z mistrovství světa Holanďané a ani Ukrajinci. Jak říkal slovinský trenér, postoupit na mistrovství Evropy je těžší než vyhrát skupinu na mistrovství světa. Sice jsme ve skrytu duše pomýšleli na postup, ale sportovně jsme na to prostě neměli,“ uznal český trenér.

Tímto dnem ale pro tým sezona rozhodně nekončí: „Jedeme dál, hned příští týden hrajeme Challenger na Portoriku, potom finále Central Europe Tour a vrcholem sezony by měl být turnaj World Tour v Praze. Vrátím se k původní myšlence, cílem našeho snažení je mít dva silné týmy ve světové elitě a tomu podřizujeme všechny ostatní kroky.“

Kvalifikace o evropský šampionát čeká příští týden české ženy, které hrají od pátku ve francouzském Poitiers.