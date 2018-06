Tým volejbalistů do 20 let zabojuje ve Žďáře o Evropu

Volejbal

Zvětšit fotografii Čeští volejbalisté do 20 let si tento víkend mohou na Vysočině zajistit postup na mistrovství Evropy. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

dnes 12:14

Od pátečního odpoledne až do nedělního večera bude Sportovní hala Na Bouchalkách ve Žďáře nad Sázavou hostit volejbalové zápasy reprezentantů do 20 let.