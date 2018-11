Češky se nevzdávají. A hrajeme dobrý basketbal, těší kouče Svitka

„Jsme na správné cestě. Hrajeme dobrý basketbal. Snažíme se hrát moderně, rychle a agresivně na obou stranách hřiště. To je styl, kterým se chceme prezentovat,“ řekl trenér Svitek po středeční porážce 62:66 v Belgii, která byla jedinou porážkou týmu ve skupině, kde figurovaly také Německo a Švýcarsko.

V prvním duelu ale Češky doma porazily Belgii o pět bodů a měly tak se třetím týmem posledního mistrovství Evropy a čtvrtým z mistrovství světa lepší vzájemné zápasy, což znamenalo vítězství ve skupině.

„Byly to dobré výsledky proti velmi dobrému družstvu. Dává to naději do budoucna. Děvčata viděla, že i s velmi silným a dobrým soupeřem se dá hrát a dokonce ho i porazit. Bude důležité, abychom v dalších zápasech proti takovým soupeřům nehráli ustrašeně a věřili si. To rozhoduje. Často bývá psychická stránka důležitější než basketbalová. To nám může pomoct i na šampionátu,“ věří Svitek.

Tým převzal před rokem poté, co na evropském šampionátu skončily Češky až jedenácté a nepodávaly očekávané výkony. „Pro mě jako pro nového trenéra bylo důležité se s hráčkami poznat a vytvořit v týmu dobrou atmosféru. Nebylo moc času, aby se tvořily zázraky z odborného hlediska, ale bylo to spíš o tom dát děvčata dohromady a vytvořit dobré klima,“ popsal Svitek.

„Děvčata od prvního tréninku měla jasný cíl a na něm pracovala na každém tréninku, co jsme měli. Pomohlo nám i poslední léto, kdy jsme měli čas spolu strávit více času a vytvořit mezi sebou chemii. A ukázalo se jako dobrá volba, že jsme oslovili hráčky, které chyběly na posledním mistrovství. Velkou měrou nám pomohly k postupu,“ připomněl návrat do národního týmu Romany Hejdové, Terezy Krakovičové či Kamily Štěpánové.

Slovenský kouč si považuje toho, že tým má bojového ducha a nevzdává se. „Dokázaly to oba zápasy s Belgií. Doma jsme prohrávali už o 12 bodů, v Belgii o hrozivých 18. Děvčata se ale nevzdala a to je nezanedbatelný charakteristický znak družstva,“ uvedl jedenapadesátiletý kouč.

Sám k bojovnosti pomáhá emotivní povahou, kdy jeho pronikavý pohled nedovolí hráčkám nic vypustit. „Je to způsob, kterým pracuji. Chci to někdy i přenést na hráčky, aby ze sebe odevzdaly maximum po fyzické i psychické stránce. A to i na tréninku, protože to je základ pro to, jak pak budeme hrát,“ prohlásil.

I když basketbalistky prohrávaly v Belgii minutu a půl před koncem o 11 bodů, dokázaly zásluhou trojek Romany Hejdové snížit na konečný čtyřbodový rozdíl, čímž uhájily prvenství ve skupině.

„Hlavně jsme chtěli zakončit zápas pozitivně. Už by bylo jedno, jestli by to bylo o šest, pět nebo tři body. A to se nám povedlo. Je velmi těžké proti takovému soupeři přemýšlet způsobem - dejme ještě rychle tři koše, abychom to stáhli pod pět bodů. Je to velmi kvalitní soupeř a tam se bojovalo o každou střelu a každý bod,“ dodal Svitek.