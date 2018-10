Ubrat soupeři kyslík a omezit ztráty. Pardubice čeká střet o Ligu mistrů

Dalších 9 fotografií v galerii Pardubický rozehrávač Richie Williams (vlevo) se tlačí kolem Kendricka Perryho z Nižního Novgorodu. | foto: FIBA

Ta vidina je opravdu lákavá a hráči pardubické Beksy by ji moc rádi proměnili v realitu. Jenže k tomu, aby skutečně pronikli do hlavní soutěže basketbalové Ligy mistrů, nezbude nic menšího, než ve čtvrtek od 18 hodin v aréně porazit nadupaný Nižnij Novgorod. A nejen to.