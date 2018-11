Čeští exoti v Kuvajtu. Rallyový tým miliardáře Janečka získává zkušenosti

Už za pár minut se má na obzoru vynořit Násir al-Attíja, tedy chlapík, který dvakrát vyhrál slavný Dakar a je i olympijským medailistou ve střelbě. Na ztvrdlé pouštní planině to ve svém fordu pofrčí dobrých 170 kilometrů v hodině, když skrz jeho cestu – tu, která by teď měla být přísně střežena – vede chlapík na koni stádo velbloudů. Nechápete z dálky vy, evidentně nechápe ani on. Trvá to, ale nakonec ho těsně před průjezdem zažene pořadatel.

Přijeli Marťani

Na jiném místě o chvíli později už je hůř. Vojtěch Štajf, jediný Evropan, který na kuvajtskou rallye dorazil, drží plyn na podlaze, když tu proti němu osobák. Strhne auto na stranu, v lehkém šoku dorazí do cíle, a když se o tom zmíní organizátorům, s klidem mu odvětí: „Ale vyhnuli jste se, ne?“

Po závodě, ve kterém po tvrdém karambolu skončí čtvrtý, řekne: „Že jsme se tady objevili, je pro ně, jako by tu přistáli Marťani.“ Je to opravdu v mnohém jiný svět. Třeba zázemí našla rallye v útrobách nového autodromu, který uprostřed ničeho, 50 kilometrů od hlavního města, vyrostl za 14 měsíců. Stál 165 milionů dolarů a má ambici do několika let sebrat Bahrajnu závod F1 a Kataru MotoGP. Září každou noc, ať se tu něco děje, nebo ne. Překvapí i klimatizované „toitoiky“ na parkovišti.

Jenže v těchto luxusních kulisách se teď od čtvrtku do soboty odehrávaly i poněkud bizarní scény. Kupříkladu česká vlajka byla na startu největší ze všech, což by se zprvu mohlo zdát jako vyjádření úcty „Marťanům“, leč realita je prozaičtější. Na té původní prý leccos neštymovalo – červená barva byla spíš oranžová, modrý klín zase do zelena a vlastně to nebyl klín. A tak Štajf půjčil pořadatelům vlastní.

Do závodu se přihlásilo 14 posádek. Čtyři napoprvé ani neprošly technickou přejímkou a po prvním dni zůstaly bez úhony jen tři (ostatní včetně Štajfa se do závodu vrátili s penalizacemi za neprojetí zkoušek).



I tak se Štajf na konci usmívá a vypráví: „Kdyby mi bylo dvaadvacet, tak bych jel mistrovství Evropy, zkusil se dostat do mistrovství světa a pak třeba získat angažmá v továrním týmu. Ale jsem realista, je mi čtyřicet čtyři a vím, že mě to nikdy nepotká. A tak místo toho jedu někde, kam bych se jinak nepodíval.“

Je povahou dobrodruh. Jako navigátor okusil po boku Aleše Lopraise Dakar, za polárním kruhem jel Arctic Rally, do Mexika vyrazil na historickou La Carrera Panamericana. A teď i díky finanční pomoci miliardáře Karla Janečka objíždí pětidílný šampionát Blízkého východu. Už jistým mistrem je zmíněný Attíja, ale Štajf se za dva týdny v Kataru pokusí udržet druhou příčku.

Arabové, pusťte dolar

S Janečkem se poznali před pěti lety, když ho jako velkého příznivce aut svezl v rallyovém speciálu. Zároveň mu tehdy vyprávěl o chystaném mexickém dobrodružství Panamericana, kam nakonec Janeček odjel s ním. Strávili tu dvanáct dní, padli si do noty a on záhy Štajfovi nabídl, že spolu rozjedou projekt Racing 21. Zaplatil žádaný model Fabie R5, na Štajfovi bylo, aby od dalších sponzorů sehnal peníze na jeho provoz. A jelikož je dál lákalo cosi „nepoznaného“, tak se kromě českého mistráku loni rozhodli okusit i exotický závod v Íránu.

„Přišel nám zajímavý, protože ho mnoho lidí zná jen z médií jako zemi pod sankcemi. Jako zemi, o které Bush mluvil, že je osou zla.“

Přijel, skončil druhý a tehdejší vítěz Attíja, suverén v regionu, hned Štajfa lákal, aby jel celý seriál. On hledal další motivaci, Janeček souhlasil, a tak tu letos skutečně je, byť to znamená milionové výdaje navíc.

Zatím se z vypravování může zdát, že Racing 21 je pro Štajfa jakýsi „zájmový kroužek“ a Janeček je tím štědrým strýčkem, jenže celá výprava k Perskému zálivu má hlubší podtext. Miliardář sice dal Štajfovi ve vedení týmu volnou ruku, ale na závody posílá svého pobočníka. A stejně jako renomované automobilky oslovují skrz motosport nové trhy a zákazníky, mají to v plánu i oni dva se svou stájí.



„Racing 21 není o tom, že Štajf závodí za prachy Janečka, a ani Karel by nechtěl, aby se jeho peníze jen tak vykouřily pryč. Naopak chci jeho investici zúročit. Smyslem Racing 21 je vybudovat profesionální tým, který by se tu etabloval a pronajímal nějakému arabskému jezdci auto s plným servisem. Tedy i s mechaniky a manažerem,“ popisuje Štajf. „V tomto regionu jsou prachy, oni si mohou auto koupit, jenže – aniž bych se jich chtěl dotknout – nejsou schopní se o něj postarat.“

I Kuvajt přinesl důkaz. U Jordánců pracují jako mechanici Slovinci, další včetně Attíji si najímají Brity. A Štajf chce místním ukázat, že by nebylo od věci pustit nějaký ten dolar i Čechům. A tak ho svým způsobem těšila páteční nehoda, při které ve více než stokilometrové rychlosti přetočil v písečné duně auto přes střechu. Sice přišel o tři měřené úseky, jenže jeho lidé dokázali přes noc poničený vůz dát zase dokupy. To udělalo na místní dojem, i proto se první zájemci o služby už hlásí. Zkrátka zaplatí, přijdou na závod, kde budou mít nachystaný vůz a připravené mechaniky. Žádné starosti navíc.

Janeček navíc koupil pro potřeby týmu nový kamion, aby image profesionální stáje ještě vzrostla. Chystá se i stavba nové dílny u Prahy. Štajf teď zase na vlastní kůži poznává specifika zdejších soutěží, aby budoucím klientům mohl radit. Ovšem při závodech není pouze pilotem, který se soustředí jen na jízdu, ale i výkonným šéfem. Po erzetách telefonuje, nadává, znovu a znovu se uklidňuje. A poznal: „V tomto světě panují jiná pravidla.“



Jiná v tom, že ne vždy platí to, co jste si dopředu ujednali. Slíbená loď, která by měla z Kuvajtu převézt kamion i závoďák do Kataru, najednou nejede. A po zemi to nejde, protože hranice mezi Saudskou Arábií a Katarem je kvůli zdejšímu politickému napětí zavřená. Jindy celý náklad trčí tři a půl dne v libanonském přístavu, kde celníci licitují o výši úplatku, který chtějí za povolující razítko.

Když pak při závodě Štajf pomůže náhradním tlumičem místnímu jezdci, který díky tomu dosáhne na bronz, je najednou zpáteční odbavení raz dva a zadarmo. Stačil telefonát místního potentáta.

Pane, já mám 600 e-mailů

V Kataru jede před závodem náklaďák z přístavu bez pojištění, navzdory tomu, že už před měsícem byl Štajf ujištěn, že je vše zařízené. A když musí znovu dokládat stejná lejstra, která dávno poslal e-mailem, dostane od úředníka odpověď, že „má v poště 600 (!) nepřečtených zpráv a nebude nic hledat“. Často se v bezvýchodných situacích obrací na česká velvyslanectví, jejichž práci si nemůže vynachválit. „Měl jsem chvíle, kdy jsem byl z toho unavený a říkal si, jestli mi to za to stojí. Ale asi potřebuji dělat věci, které v Česku jiný moc nedělá.“

Na druhou stranu je coby vystudovaný politolog a novinář, který pracoval i pro CNN, nadšený, když erzeta v Jordánsku vede údolím řeky Jordán, kde byl pokřtěn Ježíš Kristus. Vypráví o Libanoncích, kteří mu detailně popisovali okolnosti zdejší války s Izraelem, od Attíji poslouchá, jak teď ostatní chtějí odstřihnout Katar. „Zajímá mě moderní historie. Ale hlavně jedeme pro zážitek, a proto, abychom z toho měli radost.“ A s ním na dálku i bohatý mecenáš Janeček.