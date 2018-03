Kunovice budou hostit mistrovství Evropy softbalistek do 22 let

Na Slovácku se mohlo konat mistrovství Evropy do 16 let v roce 2019, přednost nakonec dostala prestižnější akce. Šampionát už zná hrací termíny, uskuteční se od 28. června do 4. července.

„Přípravu jsme začali okamžitě. čeká nás hromada práce především v zázemí, a to jak hráčském, tak diváckém. Těchto částí se rekonstrukce vůbec nedotkla,“ přiblížil kunovický šéf. „Jediným hracím vylepšením by tak mělo být osvětlení hlavního hřiště. Ale na to se už připravujeme několik let.“

Kolik družstev se na Slovácko sjede, není momentálně jisté. „Letošního mistrovství této kategorie se účastní 16 týmů, ale přesný počet budeme vědět přibližně rok dopředu,“ nastínil Křivák.

Mistrovství Evropy do 22 let se bude hrát v roce, kdy se softbal vrací na letní olympiádu v japonském Tokiu, kam by se česká reprezentace pod vedením trenéra Pavla Křiváka ráda kvalifikovala.