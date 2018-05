Pod Kuňkou si nejlépe vedli Zach s Mrůzkem, jeden byl spokojený, druhý ne

Před finálovým kolem byl totiž Mrůzek desátý a v jeho úmyslu rozhodně bylo v top 10 zůstat i po něm, jenže se vůbec nedokázal koncentrovat a hrál absolutně mimo své představy.

„Není se na co vymlouvat, hrál jsem blbě. Můžu si za to sám. Nebylo to tak dobré j ako ve druhém a třetím kole,“ přemítal.

Mrůzek se do problémů dostal v neděli hned na druhé jamce, kde se až druhou ranou vyhrál z jednoho bunkeru. Bylo z toho double bogey, které poznamenalo celý jeho den. Ve zbytku kola zahrál už jen tři birdie a další dvě bogey.

„Byl to divný den, nepadaly mi tam putty, i když jsem je hrál tak, jak jsem chtěl. Nedařilo se mi ani číst breaky, byl jsem na hřišti prostě tak trochu mimo,“ přiznal druhý nejlepší Čech turnaje.

Zach zase naopak celý týden chyboval a byl taktéž trochu rozladěný. V neděli ale ve finálovém kole předvedl parádní výkon, pěti ranami pod par se v pořadí posunul o pětadvacet míst nahoru, a tak nakonec turnaj hodnotil kladně.

„Celý týden jsem cítil, že by to mohlo být dobré, ale vždy jsem udělal nějakou chybu a nepovedla se mi jedna devítka. V neděli jsem ale na první jamce zahrál tři birdie s jedním bogey a na druhé čtyři s bogey. Obě jsem tak prošel suprově,“ hodnotil Zach.

Ve finálovém kole hráli ještě další tři Češi. Pod par se dostal Jan Cafourek, který si polepšil o dvě rány na skóre -3 a skončil na děleném 46. místě. Stejně na Kuňce dopadl i Aleš Kořínek, který zahrál v neděli v paru. Daniel Suchan si naopak pohoršil o ránu a skončil až na předposlední 69. příčce.

Vítězství na turnaji pro sebe vybojoval teprve sedmnáctiletý Korejec Kim Min-kjo, jenž díky svému skvělému představení skončil 20 ran pod parem a byl ještě o tři rány lepší než druhý Švéd Sebastian Söderberg.

Třetí pak skončil Španěl Adri Arnaus se čtrnácti ranami pod par.

Další turnaj druhé evropské série Challenge Tour se v Česku uskuteční začátkem července, kdy se bude v týdnu od 2. do 8. hrát Prague Golf Challenge na Zbraslavi.