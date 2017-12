S trenérem v jednom domě. Zemanová roste pro cyklokrosové tituly

„Petr je skvělý v tom, že sedne na kolo, objede se mnou trasu, poradí mi, jakou stopou jet. Má moc zkušeností, takže to je pro nás obrovská výhoda,“ cení si Zemanová spojenectví s bývalým závodníkem.

V kategorii kadetek zatím navazuje na jeho republikové tituly, jichž má Dlask pět. Od víkendu, kdy v Kolíně skončil pohárový seriál Toi Toi Cup, je cyklokrosařka stáje Topforex Lapierre českou šampionkou. I Toi Toi Cup dokázala vyhrát, když na posledních metrech porazila svoji největší soupeřku Kateřinu Hladíkovou z mladoboleslavského týmu Ivar CS Author team.

„Kristýna skvěle udržela koncentraci a zvládla závod i takticky. Čekal jsem, že bude s Hladíkovou bojovat, a největší důraz jsme ve finální přípravě proto vsadili na sprint na tartanu. A to se ukázalo jako rozhodující,“ řekl trenér.

Válí v terénu i na silnici

Zemanová je všestrannou cyklistkou, která umí závodit i na silnici (na mistrovství republiky kadetek skončila třetí) i na horském kole. Nejvíc se však věnuje cyklokrosu. „Mě baví oboje, ale cyklokros je teď hlavní, jako doplněk bych chtěla v létě i silnici,“ plánuje.

V příštím roce bude ještě kadetkou, napřesrok už by však mohla jet mistrovství světa a Evropy. Podle pravidel v kategorii do 23 let, kde je tedy až šestiletý rozdíl mezi závodnicemi, což juniorkám nenahrává. Proslýchá se však, že od roku 2019 nebo 2020 by se pravidla mohla změnit a juniorky by jezdily samy. To by Kristýně hrálo do karet.

Konfrontace se širší špičkou ji láká. „V zahraničí ještě nejezdíme, to až od juniorů. Srovnání tak mám jen v Čechách, vůbec nedovedu odhadnout, jak bych v evropské konkurenci obstála. Třeba bych vůbec nestačila, nebo naopak,“ zamýšlí se.

Dráhu nadějné závodnice sleduje i Zdeněk Štybar, mistr republiky na silnici a někdejší pětinásobný mistr světa v cyklokrosu. „Jsem moc rád, že vidím v českém cyklokrosu takový talent. Držím Kristýně palce, u Petra Dlaska je v tak dobrých rukou, že její potenciál maximálně podpoří,“ říká.