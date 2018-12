V reprezentaci házenkářek se Mika potkává s tchánem i manželem

A házenkářská svatba se nadmíru vyvedla. Čtyřdenní oslavy umocnilo překvapení, když si novomanželé Mikovi užili soukromý koncert rockové kapely. „Nedopadlo to fiaskem. Navíc Mňága a Žďorp zahráli jenom pro nás,“ těšilo drobnou křídelnici z Uherského Hradiště.

EURO 2018 speciální iDNES.cz

K osobním radostem se přidaly i sportovní úspěchy. Po postupu se Štrasburkem si Mika vysloužila další pozvánku na evropský šampionát. Už popáté obléká reprezentační dres na vrcholné akci. „Každý takový turnaj má své kouzlo a specifickou atmosféru,“ řekla jedenatřicetiletá Mika.

Přesto jsou pro ni kulisy ve francouzském Brestu speciální. Mika totiž tři roky nastupuje v nižších francouzských soutěžích. Do Štrasburku se přestěhovala z Olomouce právě za teď už manželem Ondřejem.

„Přesun do Francie jsem měla jednoduchý díky Ondrovi, který už tady půl roku působil,“ podotkla.

Francouzsky se domluvila po roce pobytu, zlepšovala si i mizernou angličtinu. Na rozdíl od současné reprezentační kolegyně Heleny Ryšánkové si na povahu lidí z házenkářské velmoci rychle navykla. I proto Mika plánuje v jednom ze sídel Evropské unie zůstat ještě minimálně rok. A to i navzdory tomu, že o její další budoucnosti v klubu Achenheim Truchtersheim se rozhodne v lednu.

„Teď mám ale čistou hlavu. Určitě chceme ve Štrasburku zůstat ještě rok, Ondra tu má smlouvu,“ řekla vystudovaná učitelka.

V kabině se stará o náladu

V dresu Česka o klubové budoucnosti nepřemýšlí. Místo toho se v kabině stará o dobrou náladu, stmeluje kolektiv a předává zkušenosti mladým hráčkám výběru trenéra Bašného. Letos role Miky o to víc vzrostla při absenci Michaely Hrbkové a Petry Maňákové, které se na legraci mimo palubovku také podílely.

„Je pravda, že je to bez nich pro mě o něco těžší. Ale mladé holky jsou šikovné. Taková Domča Zachová je velká srandistka,“ popsala Mika, jež poprvé hrála na evropském šampionátu v roce 2012.

Jak se od té doby změnila její role v týmu? „Stávám se zkušenější a nejstarší. Další změny nepociťuju. Myslím si, že trenér má složení vždy dobře vymyšlené, s holkami se skvěle doplňujeme.“

Online reportáž Česko vs. Německo od 18 hodin

Od rodiny si Mika neodpočine ani na reprezentačním srazu. V realizačním týmu totiž pracuje jako asistent tchán Jiří, manžel Ondřej se zase externě stará o videosestřihy. Přímo v dějišti šampionátu ale letos není. „S tchánem už jsme na sebe zvyklí. Není to poprvé, co tu jsme spolu,“ prohodila Mika.

Ve středu české házenkářky čeká klíčový souboj o postup do čtvrtfinálové skupiny proti Německu. Mezi dvanáct nejlepších týmů turnaje může Miku a spol. poslat pouze výhra nad Německem (od 18 hodin) a následné zaváhání Rumunska s Norskem. „Popereme se o to, abychom tu zůstaly co nejdéle,“ říká hbité pravé křídlo.