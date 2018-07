Proč zrovna Češky vládnou deblu? Samy nevíme, říká duo S+K

Žurnalisté v tiskovém středisku All England Clubu toužili vypátrat tajemství úspěchu těch dvou, potažmo celého českého ženského tenisu. Siniaková s Krejčíkovou ovládly další grandslamovou čtyřhru, po Roland Garros slaví také na Wimbledonu.

Je to další střípek do tak pestrého obrazu počinů dívek a dam z desetimilionové země. „Každý tenista má jiný příběh. Spojuje je pouze to, že všichni tvrdě pracují a touží se dostat na vrchol. Je dobře, že se to teď daří těm z Česka,“ doplnila Siniaková.

Ona v deblovém žebříčku vysvištěla už do role světové dvojky, kamarádka Krejčíková je čtyřkou. Tím to celé začíná: v kalendářním pořadí jasně vedou a bodově si zajistily Turnaj mistryň v Singapuru!

Jejich potenciál ukázal rok 2013, kdy vyhrály hned tři juniorské grandslamy. Na tom kombinujícím bílé šatstvo a zelený povrch nyní navázaly i titulem mezi dospělými, což zvládly jako první v dějinách.

Válí s přehledem, tak jako kdysi.

„Hrály jsme tehdy tak dobře,“ zavzpomínala Siniaková. „Ale jasně, je to obrovský rozdíl. Každý junior sní o tom, že se posune do hlavní soutěže a předvede totéž. Znamená to pro mě hrozně moc. Je parádní, že jsme na tohle navázaly.“

Čtyřhry nebývají ve středu dění; na úrovni, kterou v posledních měsících předvádějí dvě české parťačky, to však je jiná. Finančně, bodově i proslulostí kurtů. Ve Wimbledonu přišla kuriózní věc - jelikož Djokovič s Nadalem dohrávali páteční semifinále v sobotu, začínal po nich nejdřív titulový mač dvouhry žen. A tak musely Siniaková s Krejčíkovou „jen“ na kurt číslo 1.

„Člověk do poslední minuty nevěděl, jak to bude,“ přiznala druhá. „Chvíli jsme koukaly na finále, byl to skvělý tenis. Snad budou obě pokračovat a dělat tím pro ženský tenis to nejlepší.“

Stejně tak se činí i S+K. Zvlášť pokud by na blížícím se US Open navázaly na báječné juniorské časy i dospělým „kalendářním hattrickem“.