Dušková s Bidařem útočí v Miláně na nejlepší výsledek na MS

Bandáž na koleni Duškové sice stále připomínala listopadovou operaci, ale největší naděje českého krasobruslení se představily v ještě lepší formě než při vydařeném debutu pod pěti kruhy. Bidař se vyhnul i chybičce při trojitém toeloopu, který ho v Koreji trápil. „Jsem za toho toeloopa strašně rád, protože na olympiádě při něm byla malá chyba,“ řekl po závodě mezinárodní federaci ISU.

Juniorští mistři světa z roku 2016 si posunuli osobní rekord na 66,29 bodu. O 39 setin vylepšili výkon z krátkého programu na loňském ME v Ostravě, kde sedmým místem vstoupili do seniorské kategorie. Svou známku z olympijských her překonali přibližně o tři body. „Máme z našeho hodnocení radost. Je lepší než na olympiádě a to byl náš hlavní cíl,“ komentoval to devatenáctiletý Bidař. „Udělali jsme krok kupředu, ale pořád máme hodně co zlepšovat,“ doplnila osmnáctiletá Dušková.

Německý sportovní pár Aljona Savchenková a Bruno Massot.na MS v Miláně.

Průběžná 13. příčka je o místo lepší než pozice, které dosáhli na loňském MS i na únorové olympiádě. Ve čtvrteční volné jízdě ale mohou útočit na další posun vzhůru. Od dvanáctého severokorejského páru Rjom Te-ok, Kim Ču-sik je dělí jen tři setiny bodu.

Za prvním světovým titulem s Massotem vykročila pětinásobná šampionka Savchenková, která sbírala tituly s Robinem Szolkovým. Na rozdíl od olympijských her, kde Massot skočil jen dvojitý salchow, zvládli krátký program bez větší chyby a získali za něj 82,98 bodu. Pouze jízda Taťjany Volosožarové a Maxima Traňkova na ZOH 2014 byla hodnocena výše.

Na povedený olympijský krátký program navázali evropští šampioni Jevgenija Tarasovová a Vladimir Morozov, kteří za německými reprezentanty zaostali o 1,69 bodu. Za vedoucím duem je zhruba šestibodová propast, z třetího místa půjdou do volných jízd Francouzi Vanessa Jamesová a Morgan Cipres.