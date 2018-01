Krasobruslař Březina skončil na ME osmý, pošesté vyhrál Fernández

Březina po nepovedeném krátkém programu ustoupil z předzávodních plánů a zařadil do volné jízdy jen jeden čtverný salchow. Tentokrát se mu povedl, zvládl i dva trojité axely a dlouho držel volnou jízdu jen s drobnějšími chybami.

Po trojitém lutzu, který byl jeho předposledním skokem, ale přišel pád. Březina výkonem 152,48 bodu o více než čtyři body zaostal za svým sezonním maximem z podzimního závodu Grand Prix v Kanadě, ale na ME předvedl nejlepší volnou jízdu od roku 2014.

Po dvou nepovedených evropských šampionátech hodnotil vystoupení v Moskvě pozitivně. „Určitě jsem spokojený. Ta práce, kterou jsem před rokem a půl začal u Rafaela (Arutjunjana), se konečně začíná projevovat. Myslím, že volná jízda ukázala, že natrénováno mám a jenom se musím v tom programu koncentrovat až do konce,“ řekl Březina.

Španělský krasobruslař Javier Fernández triumfoval na ME pošesté v řadě.

Ani Fernández nejel bez chyb, po dvou skvělých čtverných skocích mu nevyšel pokus o druhý čtverný salchow, nedotočil ani trojitý flip. Přesto získal za volnou jízdu svou jednoznačně nejvyšší známku v sezoně a zbytek Evropy nechal díky 295,55 bodům v celkovém součtu za sebou o více než dvacet bodů. „Hodně to pro mě znamená,“ poznamenal.

Vrcholem sezony pro něj ale budou ZOH v Koreji, kde by chtěl získat první olympijskou medaili. Před čtyřmi lety skončil jako jeden ze spolufavoritů čtvrtý. „Přijeli jsme se sem trénovat, protože je to poslední závod před olympiádou. Přijel jsem, abych si vylepšil sezonní maximum, to se mi povedlo,“ doplnil.

Stříbrnou příčku po krátkém programu při debutu na ME udržel osmnáctiletý Rus Dmitrij Alijev, úřadující juniorský vicemistr světa. Díky dvěma čtverným toeloopům a takřka čisté jízdě si vylepšil osobní rekord ve volné jízdě bezmála o dvacet bodů na 182,73 bodu. V součtu získal 274,06 bodu, což je v této sezoně třetí nejlepší známka mezi Evropany vůbec. „Jsem neuvěřitelně šťastný. Po technické stránce to bylo skoro perfektní,“ pochvaloval si.

Vedle Fernándeze byl lepší než Alijev pouze Michail Koljada, kterému se ale evropský šampionát nevydařil. Očekával se od něj útok na Fernándeze, ale nakonec byl rád, že se ze čtvrtého místa po krátkém programu posunul alespoň k obhajobě bronzu. Pomohla mu zaváhání a nižší obtížnost soupeřů, sám dvakrát upadl při pokusech o čtverné skoky. „Jsem strašně naštvaný kvůli pádu u toeloopu. U lutzu se to dalo čekat, ten není ještě dost stabilní. Na pětibodové škále bych si dnes za svůj výkon dal čtyřku s velkým minusem,“ řekl.

Šampionát v Moskvě v sobotu vyvrcholí volnými tanci a volnými jízdami žen.