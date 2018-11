Loučení sedmým titulem? Fernández po ME skončí s krasobruslením

V Minsku se s Fernándezem naposledy utká i český reprezentant Michal Březina, který po skvělých výkonech v závodech Grand Prix může pomýšlet na medaili.

Sedmadvacetiletý Fernández nezávodil od olympijských her v Pchjongčchangu, kde získal bronz. Vynechal březnové mistrovství světa, nepřihlásil se do podzimní Grand Prix a vystupoval na exhibicích. Spekulovalo se, že už vůbec závodit nebude. Nakonec ještě jeden start absolvuje.

„Chci to (konec kariéry) naplánovat na chvíli, kterou sám považuji za správnou. A na okamžik, kdy se budu moci hrdě ohlédnout za svou kariérou,“ řekl.

V Minsku bude usilovat o sedmý evropský titul za sebou. Tím by se vyrovnal legendárnímu Jevgeniji Pljuščenkovi, který má vedle sedmi zlatých ještě tři stříbrné evropské medaile. Rekordman Ullrich Salchow má devět titulů.

Po ME bude pro Fernándeze s vrcholovým krasobruslením konec. „Krasobruslení mi dalo všechno. Je to má profese a chci, aby to byla i má budoucnost. Chci u toho pokračovat, i když ne jako závodník,“ doplnil jediný evropský krasobruslař, který v posledních letech dokázal stabilně držet krok se světovou špičkou.

Závod mužů je na ME naplánovaný na 24. a 26. ledna.