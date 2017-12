Ve finále Grand Prix v krasobruslení nebudou šampioni Hanju a Medveděvová

Olympijský šampion Hanju kvůli zranění kotníku odstoupil z domácího závodu Grand Prix v Japonsku a do finále seriálu nepostoupil. Medveděvová sice vyhrála při obou svých startech v Rusku a v Japonsku, tam ale už soutěžila pod silnými léky proti bolesti a lékaři pak odhalili, že má prasklou zánártní kůstku v pravé noze.

Dvojnásobná mistryně světa se musela z finále Grand Prix odhlásit a místo toho v úterý vystoupila na zasedání výkonného výboru Mezinárodního olympijského výboru jako členka ruské delegace při rozhodování o sankcích pro Rusko za doping. Medveděvovou v šestici finalistek nahradila vicemistryně světa z roku 2015 Satoko Mijaharaová z Japonska.

Mezi muži postoupil do finále jako jediný se dvěma výhrami Američan Nathan Chen. Očekává se především jeho souboj s rodákem z Nagoji Šomou Unem, úřadujícím vicemistrem světa. Kvůli zranění se odhlásil bronzový medailista z MS Ťin Po-jang z Číny, jehož nahradil Američan Justin Brown.

Mezi ženami je navzdory absenci dva roky neporažené Medveděvové hlavní favoritkou ruská krasobruslařka. Juniorská mistryně světa Alina Zagitovová, která loni vyhrála juniorskou Grand Prix, se při vstupu na seniorskou scénu blýskla dvěma výhrami. Může jít ve stopách Medveděvové, se kterou v Moskvě trénuje.

Vedle krajanky Marie Sotskovové, která do finále Grand Prix seniorek postoupila podruhé, ji čeká duel se zkušenějšími krasobruslařkami. Dvě umístění na stupních vítězů vynesla do finále vicemistryni světa Kaetlyn Osmondovou z Kanady. Po tříleté pauze v Grand Prix se do finále vrací Italka Carolina Kostnerová, mistryně světa z roku 2012.

Předehrou pro očekávaný olympijský souboj bude v kategorii tanečních párů duel úřadujících mistrů světa Tessy Virtueové a Scotta Moira se světovými šampiony z let 2015 a 2016 Gabriellou Papadakisovou a Guillaumem Cizeronem. Oba páry s velkou převahou vyhrály své závody. Francouzi Papadakisová a Cizeron posunuli světový rekord na 201,98 bodu, kanadští olympijští šampioni z Vancouveru 2010 získali zhruba o dva body méně.

Ve sportovních dvojicích do finále postoupili čínští mistři světa Suej Wen-ťing, Chan Cchung i úřadující evropští šampioni Jevgenija Tarasovová a Vladimir Morozov z Ruska. Poprvé budou společně ve finále závodit vicemistři světa Aljona Savchenková a Bruno Massot, kteří loni museli kvůli partnerčině zranění finále GP vynechat.

Souběžně s finále seniorského seriálu vyvrcholí i juniorská Grand Prix.