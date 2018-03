Hirscher ovládl posedmé Světový pohár a má jistý i glóbus za slalom

SP ve sjezdovém lyžování v Kranjské Goře Muži Slalom: 1. Hirscher (Rak.) 1:49,22 (52,26+56,96), 2. Kristoffersen (Nor.) -1,22 (53,08+57,36), 3. Zenhäusern (Švýc.) -1,61 (54,25+56,58), 4. Noel (Fr.) -1,92 (53,85+57,29), 5. Solevaag (Nor.) -2,13 (54,13+57,22), 6. Rochat (Švýc.) -2,34 (54,62+56,94), 7. Mölgg (It.) 2,51 (54,12+57,61), 8. Simonet (Švýc.) -2,67 (55,28+56,61), 9. Muffat-Jeandet (Fr.) -2,77 (54,93+57,06), 10. Gross (It.) -2,91 (54,00+58,13), ...Berndt (ČR) nedokončil 1. kolo. Průběžné pořadí slalomu (po 11 z 12 závodů): 1. Hirscher 874, 2. Kristoffersen 710, 3. Myhrer (Švéd.) 460, 4. Matt (Rak.) 388, 5. Yule (Švýc.) 370, 6. Zenhäusern 326. Průběžné pořadí SP (po 31 z 37 závodů): 1. Hirscher 1494, 2. Kristoffersen 1205, 3. Svindal (Nor.) 716, 4. Pinturault (Fr.) 687, 5. Jansrud (Nor.) 665, 6. Feuz (Švýc.) 636, ...156. Berndt 1.