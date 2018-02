Jediná prohra. Královští sokoli ovládli základní část první ligy

„Ani jsem nečekal, že proplujeme jen s jednou porážkou,“ komentoval jejich letošní počínání trenér Lubomír Peterka.

Pouze jediná porážka z osmnácti odehraných utkání vynikne o to víc, když se podíváte na to, jak dopadli největší soupeři v „moravské“ skupině východ. Vždyť druhý v pořadí, Basketbal Olomouc, jich nasbíral sedm.

„Jít do nadstavby s co nejmenším počtem porážek, to byl náš hlavní cíl, protože letos se do nadstavby započítávají všechny výsledky,“ vysvětlil Peterka.

Tým ho splnil téměř dokonale, už před startem nadstavby může pokukovat po celkovém prvenství. Vždyť Litoměřice, vítěz „české“ skupiny západ, za hradeckými Královskými sokoly zaostává hned o tři výhry. V nadstavbě se bude hrát šest kol, v nichž se budou utkávat navzájem jen týmy z východní skupiny s těmi ze západní.

Pro Hradec to mimo jiné znamená, že k jistotě prvenství jim stačí zvládnout domácí zápasy. „Doufám, že se to podaří a ještě tak, abychom se mohli co nejlépe připravit na následné play-off,“ uvedl hradecký kouč.

Také to bude letos jiné než v minulých sezonách, na závěr se totiž nebude hrát Final Four čtyř nejlepších, ale klasický pavouk. Po čtvrtfinále a semifinále si finalisté o celkové prvenství zahrají klasickým pohárovým způsobem. „Vítěz dlouhodobé části bude mít výhodu v tom, že odveta bude na jeho hřišti,“ popsal Peterka.

Královští sokoli si pro zatím jedinou porážku v sezoně dojeli už na podzim do Opavy, kde podlehli rezervě tamního týmu Národní basketbalové ligy. O víkendu jí ale tuto prohru vrátili, porazili ji 98:69, ač po prvním poločase vedli jen rozdílem pěti bodů 44:39.

„Hráli jsme špatně, bez koncentrace, nemohli jsme se dostat do tempa. Museli jsme si k tomu v kabině něco říct,“ přiblížil utkání posledního kola Peterka. „Po přestávce jsme se zlepšili, pak už to byla jen otázka času.“

Po skončení základní části má nyní tým volno, nadstavbová začne za týden. „Máme některá drobná zranění, ty bychom snad mohli dát během té doby dohromady. Horší to ale je se Švandrlíkem, ten kvůli kolenu asi bude absentovat,“ sdělil hradecký kouč, jenž tým nyní povede v zápasech s Litoměřicemi, Vysočinou Jihlava a Košířemi.

„Litoměřice mají kvalitní družstvo, Vysočina je největším překvapením sezony a Košíře z nich známe asi nejlépe,“ glosuje.