Nejcennější skalp klubu, radují se basketbalistky KP Brno

„Nejcennější skalp v novodobé historii klubu,“ hlásí klubový web KP Brno po boji, po němž se hráčky fotily dohromady s fanoušky na velkou skupinovou fotku stejně jako po zisku stříbrných ligových medailí na konci loňské sezony.

Dramatický duel rozhodla americká posila brněnského celku Jasmine Gillová nájezdem a trestným hodem pět vteřin před koncem.

„Téhle výhry si nesmírně ceníme. Benátky jsou největším favoritem v naší skupině a po naší vysoké prohře v Miskolci od nás soupeři asi takový výkon nečekali. Možná nás Benátky na začátku i podcenily. Jsme šťastné, že jsme je dokázaly zdolat,“ řekl hráčka vítězného družstva Michaela Stará, autorka 18 bodů.

Brňanky sice po většinu zápasu vedly, poslední minuty ale patřily klidnějším Italkám. Nakonec se však i ony dopustily fatální chyby a šanci na obrat domácím basketbalistkám doslova darovaly kiksem při vyhození míče z autu osm vteřin před sirénou.

„Holky bránily tak skvěle, že soupeře k chybě donutily,“ komentoval zkrat, při němž hráčka Benátek hodila míč z autu přes celé hřiště do zámezí na druhé straně, trenér vítězek David Zdeněk.

Následně ještě po koši a trestném hodu Gillové měly Benátky míč a zpod koše mohly vyrovnat, poslední střela zápasu ale s klaksonem skončila na obroučce. „Ten koš by platil,“ uznala Stará.

Tato varianta ale nenastala, a tak mohl na palubovce haly v Králově Poli zavládnout vítězný karneval. Nálada byla zcela odlišná než před týdnem v Miskolci po debaklu 59:77.

„Neprofesionální výkon profesionálních hráček,“ rozčiloval se generální manažer klubu Richard Foltýn, a když pak o víkendu prohrál „jeho“ výběr i v lize, sáhl ke změně v realizačním týmu. Do role asistentky posunul bývalou vynikající reprezentantku Andreu Kuklovou.

Ukázalo se totiž, že dvěma Američankám a litevské posile nemá na lavičce kdo tlumočit pokyny trenéra Zdeňka do angličtiny. „Každý v téhle organizaci se snažíme pomoct, jak umíme,“ ošíval se nad oficiálním vyhlášením paniky hned po dvou zakopnutích trenér. „Jsem velice rád za pomoc, za druhý názor a za reflexi na lavičce. Pomohlo nám to,“ pravil.

Vítězství přišlo sice nečekaně, to však neznamená, že by ho Brňanky nepotřebovaly. Dosáhly ho uprostřed těžké série; dál v sobotu hrají doma s USK Praha a následující středu opět v Eurocupu hostí Nantes.

„Museli jsme se připravit na to, že tahle série může skončit bilancí 0:5. To jsme ale nechtěli. Šli jsme na Benátky uvolněně, odevzdat výkon, za který se nebudeme muset stydět. Tohle je třešinka, povzbuzení do další práce. Holky podaly kolektivní výkon, perfektní, výhru si strašně zasloužily,“ dodal Zdeněk.