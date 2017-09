Veteráni roznáší radost, to chceme i my, plánuje brněnská posila Burgrová

Brněnský celek totiž po triumfu ve Středoevropské lize CEWL letos povýší do prestižnějšího Eurocupu. Navrch bude obhajovat stříbro z domácího poháru a bronz z nejvyšší tuzemské soutěže.

Na trofeje mimořádně plodný ročník se pokusí napodobit výrazně obměněný kádr, který povede i nový trenér. „Chvilku potrvá, než se tým sehraje,“ uvědomuje si David Zdeněk, jenž nahradil úspěšného kouče Mariana Svobodu. „Vynikající úspěchy zavazují, pokusíme se je potvrdit. Nebo ještě vylepšit.“

Přestože z Králova Pole vymizely až na Slovenku Remenárovou cizinky, brněnská skvadra budí respekt. Klub sídlící v hale ve Vodově ulici přivábil nejen nadějné mladé reprezentantky, ale také 36letou Milenu Prokešovou - jednu z nejobávanějších střelkyň soutěže - a především dvojici vicemistryň světa z roku 2010 - Editu Šujanovou a Ilonu Burgrovou.

„Možná je to to nejzkušenější, co se na českých palubovkách objeví,“ podotýká Foltýn. „Moc se těším na spolupráci veteránek,“ pronese 33letá Burgrová, kterou podobné označení neuráží. Ba naopak.

Ilona Burgrová, Milena Prokešová a Edita Šujanová (zleva), tři zkušené posily KP Brno

„Vzpomenu si na pohádku Tři veteráni, ti přece roznášeli radost. A to my chceme taky,“ rozesměje se vytáhlá basketbalová persona, která si po červnovém konci v reprezentaci chce užít poslední sezonu v kariéře.

Burgrová bude v Králově Poli hostovat z USK Praha. Právě v hale českých basketbalových panovnic v sobotu rozehrají Brňanky nejvyšší soutěž, v níž touží zopakovat medailový počin. „Nechci přeceňovat naše síly, i Nymburk a Hradec mají kvalitní týmy,“ upozorňuje Burgrová.