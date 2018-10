Postup ze skupiny Eurocupu a české stříbro. Dva velké cíle pro KP Brno

„Loňským postupem do ligového finále proti suverénnímu USK Praha jsme si postavili laťku hodně vysoko. Obhajoba druhého místa je lákavá, naším cílem je dostat se v tabulce opět co nejvýše. Hlavní teď bude, aby se nové hráčky zapracovaly co nejrychleji do týmu,“ poznamenal tiskové konferenci trenér Brňanek David Zdeněk.

Hráčský kádr posílily na rozehrávce Michaela Stará a litevská reprezentantka Dovilé Saurazaitéová, americká křídelní hráčka Jasmine Gillová a na pivotu její krajanka Stephanie Maddenová s Anetou Mainclovou.

Kariéru ukončily velké postavy nejvyšší české soutěže Ilona Burgrová a Milena Prokešová, Monika Satoranská se vrátila do Slovanky. Po poranění kolenních vazů vynechá velkou část sezony Gabriela Andělová a dlouhodobě zraněná je také Veronika Remenárová.

„Obě zraněné opory jsme chtěli adekvátně nahradit a udržet současnou kvalitu týmu. Proto jsme oproti původním plánům angažovali Saurazaitéovou a Gillovou, což nás stálo nemalé prostředky. Tím jsme také opustili náš záměr, aby v týmu hrálo co nejvíce českých a slovenských hráček,“ vysvětlil šéf klubu Richard Foltýn.

Do ligové soutěže vstoupí Brňanky ve středu v domácím prostředí utkáním proti Strakonicím, v Eurocupu budou hrát v prvním kole 24. října v maďarském Miskolci.