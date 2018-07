Staněk v Ústí: Snad jednou přijedu zdravý a hodím rekord mítinku

„Moc spokojený nejsem, ale jsem rád, že jsem hodil všechny pokusy, protože bojuju se zraněním. Pobolívalo mě tříslo, bolest pak začala vystřelovat i do břicha, protože jsem tomu ulevoval. Nešlo moc házet, takže za těchto podmínek jsem vlastně za třetí místo rád,“ uznal Staněk.

Nejvíc mu vyšel třetí pokus, kterým poslal kouli do vzdálenosti 20,87. „Bolelo to každý pokus, měl jsem toho plný brejle, člověk se trošku bojí, abych si s tím před Evropou něco neudělal. Navíc byla zima. Ale chtěl jsem odházet všechny pokusy a jsem rád, že jsem to přežil.“

Přestože startovní listina byla nabitá hvězdami a vstup na mítink zdarma, do hlediště Městského stadionu tradičně dorazilo jen kolem dvou stovek diváků. „To mě trochu mrzí. Na to, co přijelo za jména, tak si myslím, že by to lidi mohli trochu víc ocenit. Ale bohužel, není to fotbal,“ krčí rameny nejlepší český koulař.

Na ústecký mítink jinak nedá dopustit. „Hází se mi tady suprově. Ten sektor je pěkný, je to tady dobře udělané tak, že diváci jsou skoro všude okolo. A ta konkurence, před tím musím smeknout. Že sem dokážou na takový minizávod dostat taková jména, to klobouk dolů. To bylo skoro lepší složení než na Odložilovi, neskutečné!“

Špičkové vrhače každý rok do Ústí přivádí ředitel závodu Miroslav Vachuta, sám bývalý koulař.

„Má okouknuté německé mítinky, kde se taky dělá jen jedna disciplína, aby se na ni diváci soustředili. A myslím, že to je jedině ku prospěchu. Celkově atletika potřebuje propagovat, a když je na stadionu víc věcí, tak se pozornost rozptýlí. Divák nemusí být do atletiky úplně zasvěcený, neví třeba, jestli 20 či 21 metrů je v kouli světový výkon. A Míra Vachuta to tady i dobře komentuje a lidi do toho zasvětí. Líbí se mi to.“

Méně už se Staňkovi zamlouvají jeho dosavadní výkony na ústecké Grand Prix. Ani s loňským triumfem nebyl zcela spokojený. „ Bohužel jsem tady většinou házel špatně. Loni jsem hodil asi o půl metru dál než letos, to jsem byl přece jen bez zranění. Ale chtěl hodit 22 metrů a to bohužel nevyšlo. Zatím je to pro mě nějaké zakleté, tak doufám, že jednou sem přijedu fakt zdravý a udělám tady rekord mítinku,“ přeje si Staněk.

Vachuta zase doufá, že si do budoucna na mítink najde cestu přece jen více fanoušků. „Letos jsme pro to dělali maximum. Plakátovací kampaň po Ústí, reklama v městských novinách, letáky. Nevím, co dělat víc. Ale lidi, co to zajímá, přišli a jako vždy vytvořili skvělou kulisu,“ děkoval Vachuta.