Skokan Koudelka: Musím věřit tréninkům a udržet pohodu

„Myslím, že výsledky sice mohly být ještě lepší, ale zase po zimě, která byla, můžeme být rádi za to, co je. Ale vždycky je prostor na zlepšování a to je dobře,“ řekl 29letý skokan v rozhovoru pro web lyžařského svazu.

Vítězi pěti závodů Světového poháru se minulá sezona nepovedla, přestože i před rokem v létě se mu dařilo. Jeho nejlepším zimním výsledkem pak ovšem bylo 20. místo v Zakopaném, na olympiádě v Koreji byl dvakrát 25. O to víc se teď snaží pracovat na formě před další sezonou.

„Hlavně musím věřit tréninkům. Důležitý je pak první závod a ten, když vyjde, tak to pak jde všechno samo. Když nevyjde, tak se hůř dostává zpátky, ale hlavní je udržet pohodu a věřit tomu, co dělám,“ uvažuje Koudelka, který uvítal návrat kouče Davida Jiroutka k české reprezentaci.

Mezi letními zastávkami Grand Prix měl být v letošní sezoně i Liberec, který pak měl v zimě hostit i klasický Světový pohár. Závody však byly nakonec zrušeny, což Koudelku hodně mrzí. „Nevím, z jakých důvodů se to zrušilo, jestli z finančních, nebo nějakých jiných, ale určitě je to škoda. Myslím si, že by to skoky v České republice trochu pozvedlo a budu doufat, že se zase Světový pohár do Liberce nebo do Harrachova v příštích letech vrátí,“ doufá.

Dlouholetá opora českého týmu má v těchto dnech napilno. V pátek Koudelka mezi tréninky rozdával podpisy na výstavě automobilů v Praze a před další částí přípravy ho ještě čeká stěhování. „Je to taková nepříjemnější věc, ale s tím se nějak popasuju. Co se týče skoků, tak budeme odjíždět do Rakouska na soustředění a tam budeme pilovat letovou fázi, s kterou mám trošku problémy,“ uvedl Koudelka.