Kopřivničtí házenkáři bojují, a nebodují. Ale trenér je na ně hrdý

„I přes porážku jsem na kluky hrdý,“ řekl kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský. „Bojovali, brankáři chytali... S tím jsem velmi spokojený.“

Jenže na body to nestačilo. „A přitom je tolik potřebujeme, abychom se dostali do toho vysněného play off. Když budeme takto trénovat a bojovat, věřím, že do play off dojdeme,“ uvedl Veřmiřovský.

Přiznal, že jak viděl únorový a březnový los, tak z něj měl strach. „Hráli jsme u mistra, vicemistra, kde jsme roky nevyhráli a bod tam urveme tak jednou za osm roků,“ připomněl Veřmiřovský. „Ve Strakonicích jsme mohli vyhrát a měli jsme doma silnou Karvinou, s níž jsme měli k výhře dál než teď proti Lovosicím, které jsou druhé.“

„Porazit Lovosice, byl by boj o play off snadnější,“ přiznal kopřivnický brankář Marek Žingor. „Takhle je situace komplikovaná. Liga je velmi vyrovnaná, takže nebude lehké místo v play off udržet.“

V sobotu Kopřivničtí nastoupí v Brně. „To bude další klíčový souboj,“ podotkl Žingor. „Bude to tam složité, ale pojedeme se tam porvat,“ dodal trenér Veřmiřovský.

V dalších zápasech Kopřivnice hostí Frýdek-Místek, týden nato hraje v Hranicích a končí doma s Jičínem. „Ve Frýdku-Místku jsme remizovali a v poháru ho porazili, ale to nic neznamená. Mají nového trenéra Jirku Kekrta a ten tým zvedl,“ upozornil Lubomír Veřmiřovský. „V závěrečných čtyřech kolech se rozhodně pokusíme získat osm bodů. Všichni naši hráči mají velký sen a tím je play off.“

V něm Kopřivnice od roku 2010 nebyla.