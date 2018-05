Nymburk ve Svitavách vládl a má na dosah další ligové finále

Zatímco v úvodním duelu se Svitavy držely ve hře až do konce, v druhém utkání odpadly už ve druhé čtvrtině a tentokrát dokonce už v první.

I proto, že už ve třetí minutě se zranil klíčový rozehrávač Roman Marko a musel z utkání odstoupit. „Hodně to ovlivnilo zápas. Pak jsme chybovali, proto oni dali v úvodu tolik bodů,“ řekl svitavský kapitán Jiří Jelínek pro TVCom.

„S ním by to asi vypadalo jinak, ale my hráli dobře, tak bychom to asi zvládli, i kdyby Roman mohl hrát. Pokud budeme v sobotu hrát jako dnes, tak se nemáme čeho bát,“ dodal Vojtěch Hruban, který v roli kapitána Nymburku zastoupil absentujícího Pavla Pumprlu.

Domácí dělali chyby, nefungovala jim obrana a Nymburk si už v první části vybudoval náskok 17 bodů. V úvodu se dařilo zejména Martinu Křížovi, který nakonec nasbíral 18 bodů, což je jeho nejlepší střelecký výkon v lize od listopadu 2014. K tomu přidal i 10 doskoků a byl nejužitečnějším hráčem utkání. Ještě o bod více přidal Dardan Beriša.

Ve třetí části nymburský náskok narostl na třicet bodů. Až pak Svitavy snížily i díky dobrému výkonu mladého Eduarda Kotáska, který stihl šest bodů, čtyři doskoky a šest asistencí a s ním na hřišti hrály Svitavy s hosty vyrovnaně.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů Semifinále play off - 3. zápas

Svitavy - Nymburk 68:94 (17:34, 32:55, 44:75)

Nejvíce bodů: Roseboro 14, Teplý 10, Stria a Smithson po 8 - Beriša 19, Kříž 18, B. Barač 16, Hruban 13, J. Bohačík 8. Stav série: 0:3.