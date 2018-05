Liga basketbalistů mění systém, přibudou zápasy v nadstavbě i play off

Základní část ligy zůstává stejná. Nadstavbová skupina A1 se bude hrát dvoukolově, A2 bude mít čtyřkolový systém, aby všechny kluby v nadstavbě odehrály stejně zápasů.

V předkole play off, novince v systému NBL, se týmy střetnou na dva vítězné zápasy. Sedmý celek se poměří s desátým a osmý s devátým.

Následovat budou čtvrtfinále a semifinále na čtyři vítězná utkání, finále se odehraje na tři vítězství, zápas o třetí místo zůstává na dvě výhry. Z termínové listiny vypadlo play out, prolínací soutěž o NBL s celky z první ligy zůstává.

Tomáš Kotrč, předseda Asociace ligových klubů

„Předkolem play off jsme chtěli zvýšit počet zápasů, a to především těch atraktivních, kde jde o všechno. Nechceme, aby týmy, které propadly do skupiny A2, neměly možnost zabojovat o play off,“ řekl předseda ALK Tomáš Kotrč.

„Diskuze o systému byla dlouhá, ale věcná. Není to jednoduché rozhodnutí. Už jen to, že se kluby shodly na tříleté fixaci systému, hovoří za věcnost dnešní diskuze,“ chválí si Kotrč.