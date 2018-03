Bookert řádil proti Ústí a USK zvedlo šanci na postup do play off

USK dovedl k cenné výhře Devon Bookert, autor 31 bodů, sedmi asistencí a šesti doskoků. Sám trefil pět trojek z celkových 14 domácího týmu. Většinu zápasu přitom USK dotahoval mírnou ztrátu a rozhodl až v závěru.

„Ústí dalo několik lehkých košů po útočném doskoku a z rychlého protiútoku. To bylo to, co jsme chtěli zastavit. V druhém poločase jsme získali zpět sebedůvěru a začali jsme proměňovat i velké střely. Ve výsledku jsme vyhráli velmi důležité utkání,“ pochvaloval si trenér Chris Chugaz.

Jehož tým teď ztrácí na Ústí jen bod a navíc má o jediný bod i lepší skóre ze vzájemných zápasů.

Ve skupině A1 si Pardubice pojistily druhé místo vítězstvím 69:55 nad Svitavami. Domácí soupeře ani jednou nepustili do vedení, o pozici nejlepšího střelce zápasu se podělili patnáctibodoví Viktor Půlpán a Ondřej Kohout, v dresu hostů skóroval dvouciferně jen náhradník Šimon Puršl (11).

Vedoucí Nymburk ovládl i čtvrtou reprízu finále s Děčínem. Na výhře 99:80 na severu Čech se podílel 23 body Boris Barač, který v zápase proměnil všech pět trojkových pokusů.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 7. kolo nadstavby

Skupina A1:

Pardubice - Svitavy 69:55 (22:18, 38:27, 57:32)

Nejvíce bodů: Kohout 15, Půlpán 15, Spearman a Švrdlík po 10 - Puršl 11, Stria 9, Teplý 8.

Děčín - Nymburk 80:99 (22:26, 45:56, 63:74)

Nejvíce bodů: Ježek 13, Grunt 11, J. Houška 10 - Barač 23, Ray 19, Peterka 13, J. Bohačík 11, Vyoral 10.

KLUB ZÁPASY VÝHRY PROHRY SKÓRE BODY 1. Nymburk 29 29 0 2972:2123 58 2. Pardubice 29 20 9 2491:2239 49 3. Opava 28 18 10 2385:2211 46 4. Děčín 29 17 12 2308:2334 46 5. Svitavy 29 13 16 2312:2335 42 6. Olomoucko 28 12 16 2449:2567 40

Skupina A2:

USK Praha - Ústí nad Labem 85:73 (21:21, 38:42, 62:59)

Nejvíce bodů: Bookert 31, Madsen 19, O. Sehnal a Raines po 13 - Singletary 15, Pecka 14, Votroubek 12, Šteffel 10.

Ostrava - Kolín 85:79 (26:19, 38:41, 54:58)

Nejvíce bodů: Stojačič 24, Woods 16, Stanojevič 15, P. Bohačík 13 - Skinner 21, Šafarčík 14, Machač a Číž po 13.

Jindřichův Hradec - Brno 66:90 (13:23, 27:47, 45:66)

Nejvíce bodů: Upchurch 17, Sinadinovič-Stojilkovič 9, Bašta a Petrič po 8 - Lelič a Barry po 19, Radulovič 14, Smith 12.