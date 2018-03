Ústí třetí krach za sebou nepřipustilo, Hradci nastřílelo stovku

Souboj byl vyrovnaný pouze v začátku, do konce první části si Severočeši získali vedení 24:15. A jejich náskok stále rostl, o poločase svítil stav 50:33. Nakonec padla i stovka, krátce před koncem ji trefil Michal Šotnar.

„Od začátku zápasu jsme plnili to, co jsme si předsevzali. Byli jsme agresivní na cloně s míčem a získávali řadu míčů. Bohužel jsme spoustu z nich ve snaze o rychlý protiútok poztráceli, nicméně jsem rád za energii, kterou jsme do zápasu vložili,“ těšilo ústeckého kouče Antonína Pištěckého.

Vysoký rozdíl ve skóre umožnil restart kariéry pro pivotmana Jakuba Kašu - a byl to restart povedený. Za 16 minut stihl bývalý hráč Prostějova či Děčína 16 bodů a stal se druhým nejlepším střelcem vítězů. Překonal ho pouze Ladislav Pecka coby autor 18 bodů.

Na jihočeské straně se o střelbu staral DeAndre Upchurch - zapsal 28 bodů, avšak spotřeboval 21 pokusů. Na šest úspěšných trojek v jeho podání připadlo osm neúspěšných.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů Páté kolo nadstavby - skupina A2

Ústí nad Labem - Jindřichův Hradec 104:75 (24:17, 50:33, 76:45)

Nejvíce bodů: Pecka 18, Kaša 16, Treadwell 14, Svejcar 12, Robinson 10 - Upchurch 28, Zuzák 14, Stegbauer 11.