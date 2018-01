Skinner získal další skalp. Kolín si doma poradil i s vicemistrem

Středočeši vedli už po první části 21:12 a náskok si dokázali pohlídat. V závěru ho naopak ještě navýšili na propastných 24 bodů. Téměř se jim podařilo oplatit listopadovou porážku o 25 bodů z prvního vzájemného duelu v ročníku.

„Rozhodla naše obrana, Děčínu jsme nedovolili ve třech čtvrtinách dát více než 13 bodů,“ upozorňuje kolínský pivotman David Machač.

Právě on byl nejlepším střelcem Medvědů s 20 body, avšak mužem zápasu byl Lee Skinner. Americký basketbalista hraje ve velké formě a proti Válečníkům ji využil k 19 bodům, 15 doskokům a pěti asistencím.

„Pro nás to bylo určitě nejlepší utkání sezony. Vyrovnali jsme se a místy i předčili bojovnost Děčína, která je v celé soutěži vyhlášená. Navíc jsme je nepustili do jejich famózní souhry, která jim tak poslední roky funguje. Nabourali jsme jejich útočnou hru a dostávali jsme je do pozic, kdy museli střílet pod tlakem a jejich úspěšnost byla nízká,“ uvedl kolínský trenér Pavel Beneš.

Děčín vedli Robert Landa (15 bodů při stoprocentní střelbě z pole a šest doskoků) se Šimonem Ježkem (15 bodů).

„Nenašli jsme optimální sestavu, která by byla schopná vyhovět si v útoku, a nebo hráče, kteří by byli schopní střílet s větší úspěšností. Kolín nás dnes nepustil do přechodové fáze a my jsme ani nemohli moc běhat, protože jsme museli řešit jak zastavit dobře rozjíždějící se domácí, který si vyhověli, četli naší hru a byli efektivní v útoku,“ mrzelo jejich kouče Pavla Budínského.

Děčín zůstal po páté porážce z posledních šesti zápasů v tabulce šestý, jeho přemožitel se k němu přiblížil už na rozdíl jediného bodu.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů - 19. kolo

Kolín - Děčín 84:60 (21:12, 45:34, 60:47)

Nejvíce bodů: Machač 20, Skinner 19, Dokoupil 11, Šafarčík a Číž po 10 - Landa a Ježek po 15, P. Houška 8.