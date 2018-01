Bujný mladík Bujnoch na všechno nestačil. Opava neuspěla v Děčíně

Opava ještě vyhrála první čtvrtinu 22:21, ale to bylo naposledy, kdy vedla. V poslední desetiminutovce naopak narostl děčínský náskok až na 16 bodů.

„První čtvrtinu jsme zvládli velice dobře, ale jako bychom se uspokojili, a ve druhé čtvrtině jsme nechali Děčín udělat dvanáctibodovou šňůru a za pět minut jsme dostali šestnáct bodů. To si nemůžeme v takovém utkání dovolit,“ uvedl trenér hostů Petr Czudek.

„Sice jsme se ještě vrátili do zápasu, ale stálo nás to hodně sil. Navíc jsme měli problémy s fauly u klíčových hráčů. Ve druhém poločasu jsme se snažili, ale když chcete porazit Děčín, nemůžete mu dovolit tolik útočných doskoků a nemůžete si dovolit patnáct ztrát. A když už jsme se dostali na čáru trestného hodu, číslo 63 procent vám taky nepomůže,“ dodal opavský kouč.

Hostům nepomohl ani výborný individuální výkon mladého pivota Václava Bujnocha, který zaznamenal 23 bodů, 10 doskoků a pět zisků. Opavský kapitán Jakub Šiřina přidal 18 bodů.

„První čtvrtinu jsme prohráli o bod, protože se mi zdálo, že se bojíme jít rychleji dopředu. To se změnilo ve druhé čtvrtině, kdy jsme po doskočených míčích měli přečíslení a udělali dvanáctibodovou šňůru. Opava však díky Kubovi Šiřinovi do poločasu snížila,“ řekl děčínský trenér Pavel Budínský.

„Pak jsme se dostali do vedení o šestnáct bodů, ovšem soupeř znovu snížil, hrál uvolněně a dobře. Naštěstí nedal nějaké otevřené střely a my jsme díky naší bojovnosti získali výhru. Ta je o to cennější, že přišla po čtyřech porážkách. Snad bude pro nás vzpruhou pro další duely,“ uvedl Budínský, jenž si pochvaloval také návrat marodů Jakuba Houšky a Jakuba Krakoviče do týmu.

Děčínský pivot Jakub Krakovič zakončuje na opavský koš.

Děčín vedl exreprezentant Pavel Houška s 19 body, osmi doskoky a čtyřmi asistencemi. „Jsem rád za výhru a potvrzení dobrého výkonu z Nymburka. Doufám, že nám to vydrží a přeneseme si to dál, protože teď následuje série důležitých utkání,“ přál by si zkušený pivotman Severočechů.

Rozehrávač Ondřej Šiška přidal 15 bodů a osm asistencí.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů - 16. kolo

Děčín - Opava 85:75 (21:22, 43:37, 60:51)

Nejvíce bodů: P. Houška 19, Šiška 15, Grunt 11 - Bujnoch 23, Šiřina 18, Gniadek 11.