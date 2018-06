Maslák je ambasadorem Afriky. Ale věřím, že poběžím za Evropu, říká

Los rozhodl o tom, že je ambasadorem Afriky. Výškařka Michaela Hrubá zastupuje Evropu, oštěpařka Barbora Špotáková Asii a Oceánii a tyčkař Jan Kudlička Ameriku.

Pavle, jak se vám výstava v Nové Karolině líbí?

Docela ano. Je to dobrá věc, jak nalákat diváky na Kontinentální pohár, protože to bude velká atletika. Věřím, že bude plný stadion.

Na výstavu jste věnoval svoje tretry. Čím jsou zvláštní?

Vyhrál jsme v nich halové mistrovství světa v Portlandu. Uvažoval jsem i o těch, v nichž jsme získal první titul v Sopotech, ale ty už nemám. Asi jsem je někomu dal.

A co ty, v nichž jste triumfoval letos v Birminghamu?

Tak v těch ještě závodím.

Co se vám vybaví, když se řekne Kontinentální pohár?

Čtyři týmy zastupující dané kontinenty a bojující proti sobě. Sejdou se zřejmě opravdu ti nejlepší atleti z celého světa.

Češi mají coby pořadatelé v týmu jistá tři místa bez ohledu na výsledky. Bude pro vás těžké probojovat se do družstva Evropy?

Bude. Stejně jako pro všechny ostatní. V Evropě máme klíč, že pojede evropský šampion, takže to nebude nic jednoduchého.

Jste ambasadorem afrického výběru. Čistě teoreticky – do něj by vás nevzali?

To asi ne. Oni tam mají docela dobré čtvrtkaře (směje se).

Jaké jsou tedy vaše šance na Kontinentálním poháru závodit?

U mě určitě větší než třeba u Honzy Kudličky, protože my máme ještě štafetu. V tom je to trochu jednodušší, takže doufám, že se mi to povede.

S Kontinentálním pohárem jsou spojené i závody žáků základních a středních škol. Včera byla na ostravském Městském stadionu akce nazvaná Ostrava fandí kontinentům. Co tomu říkáte?

To je to nejlepší, co může být. A je fajn, že to není jen součástí Kontinentálního poháru. Tradičně každý rok stovky dětí závodí na Čokoládové tretře, která je součástí Zlaté tretry Ostrava. Takové závody by měly ukázat dětem náš sport.

Jak jste připravený na Zlatou tretru, na níž poběžíte čtyřstovku příští týden ve středu?

Chci na ní samozřejmě zlepšit svůj letos nejlepší čas. Letošním vrcholem je srpnové mistrovství Evropy v Berlíně a po něm uvidím, jestli pro mě bude další vrchol právě Kontinentální pohár.

V pondělí jste na Odložilově memoriálu byl druhý časem 45,73 vteřiny. Vyhrál Američan Leeper, který běhá s protézami, které má od kolen dolů. Co říkáte jeho času 44,42?

Je velice kvalitní i pro zdravé běžce.

Nepomáhají mu protézy k lepším výkonům, jak se to už rozebíralo před lety, když s nimi běhal Oskar Pistorius?

Je to složitá otázka. Každý na to asi bude mít svůj názor. Osobně si myslím, že mu protézy pomáhají, ale na druhou stranu je super, že sportuje, že se snaží konkurovat zdravým sportovcům. Těžko říct, jestli by měl závodit s ostatními, nebo ne. Ale pokud jde o mě, tak bych to na mítincích nezakazoval. Tam je to na manažerech, jestli ho chtějí, nebo ne. Pokud jde ale o mistrovství světa, tak to mají handicapovaní sportovci svoje.

Tu debatu rozvířil Pistorius, který v roce 2011 startoval na Zlaté tretře a také na mistrovství světa v Tegu. Utkal jste se i s ním?

Na Tretře ne (Maslák běžel 200 metrů, Pistorius čtyři sta – pozn. red.). Na šampionátu v Tegu jsme startovali každý v jiném rozběhu. Měl výjimku. No a pak se stalo, co se stalo... (Soud odsoudil Pistoriuse na 13 let za vraždu jeho přítelkyně – pozn. red.).